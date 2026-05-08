Porto Velho fortalece identidade e se consolida como destino de experiências autênticas

Por Augusto Soares

Publicada em 08/05/2026 às 12h02

No coração da Amazônia, Porto Velho carrega paisagens, histórias e tradições que ajudam a transformar a cidade em um destino cada vez mais valorizado por moradores e visitantes. Neste 8 de maio, Dia Nacional do Turismo, a capital rondoniense celebra seu potencial único, onde o pôr do sol às margens do Rio Madeira e o legado histórico da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, entre outros atrativos, convidam a um mergulho profundo na identidade regional.

Do turismo contemplativo em suas reservas ambientais à riqueza gastronômica que une sabores regionais, a cidade se consolida como um polo de experiências autênticas, provando que o desenvolvimento e a preservação podem caminhar juntos para impulsionar a economia local e encantar visitantes.

O trabalho realizado pela gestão do prefeito Léo Moraes, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), vai muito além de consolidar Porto Velho como a porta de entrada da maior floresta tropical do mundo.

Seja por meio de ações de revitalização ou da organização da cidade, a Prefeitura vem transformando espaços históricos e naturais em verdadeiros palcos de vivências humanizadas.

“É o turismo acontecendo no nosso cotidiano: no encontro de famílias nos balneários da ‘Rota das Águas’, no registro fotográfico de turistas diante dos monumentos históricos ou no olhar do morador que redescobre a sua própria identidade ao caminhar pela nossa cidade”, destacou o prefeito Léo Moraes.

O secretário-executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, destacou que os investimentos na infraestrutura de pontos tradicionais incentivam o turismo de proximidade e movimentam a economia local. Desta forma, o município beneficia desde o pequeno empreendedor da gastronomia regional até o setor de hotelaria, entre tantos outros segmentos que fazem parte da identidade e cultura local.

Para o secretário, Porto Velho hoje se apresenta como um destino de experiências autênticas, onde a riqueza histórica do Memorial Rondon, o lazer vibrante do Espaço Alternativo e a contemplação no Mirante do Rio Madeira não são apenas cartões-postais, mas cenários de uma relação afetiva que se fortalece a cada visita.

“Essa conexão, por exemplo, se estende ao cotidiano das famílias, do Parque da Cidade à tradição cultural que pulsa no Calçadão do Manelão, da delicadeza artística do Museu dos Presépios ao ar puro do Parque Natural. Cada ponto turístico se transforma em um espaço vivo de encontro, memórias e lazer”, disse Aleks Palitot.

Ele acrescentou que investir no turismo é também investir na cultura e no desenvolvimento socioeconômico da cidade.

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