A mãe que transformou a própria história em amor por Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 08/05/2026 às 11h33

Quem vê a leveza da Bailarina da Praça encantando crianças e adultos pelas ruas de Porto Velho talvez não imagine a força que existe por trás de cada passo. A história de Elielza Bailarina Ramos Freire é feita de lutas, escolhas difíceis e, acima de tudo, amor.

Filha de amazonenses, nascida e criada em Porto Velho, ela cresceu simples, estudou ainda criança na escola Rio Branco e, com o tempo, encontrou na dança um caminho para seguir em frente. Um caminho que a levaria a se tornar símbolo cultural da cidade.

Conhecida pelos figurinos coloridos, pelas asas de borboleta e pela alegria que espalha por onde passa, Elielza se tornou parte da memória afetiva da capital. Desde a década de 1990, ela promove festas gratuitas para crianças em datas comemorativas, levando arte e acolhimento às famílias.

Mas por trás da artista, existe a mãe. “Eu tenho três filhos. Todos cresceram, formaram suas famílias, e isso é uma alegria pra mim. Ser mãe é bom, principalmente quando eles são pequenos, quando a gente cuida, orienta, está perto”, conta.

A maternidade, no entanto, também trouxe desafios. Em meio à busca por espaço na arte e à vida nas ruas, ela precisou fazer escolhas difíceis. “Eu não fui uma mãe completa o tempo todo. Eu vivia na rua, dançando, buscando meu caminho. Mas nunca deixei de ver meus filhos. Sempre procurei estar perto, principalmente nos momentos importantes”, relembra.

Mesmo com os obstáculos, o vínculo nunca se perdeu. Entre apresentações e encontros nas praças, ela encontrou formas de manter o carinho e a presença. “Ser mãe não é fácil. A gente ensina, aconselha, tenta mostrar o melhor caminho. O importante é nunca deixar de dar conselhos, nunca deixar de cuidar.”

Com o passar dos anos, a Bailarina da Praça também viu sua vida mudar. O reconhecimento veio, e junto dele, novas oportunidades. “Quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, foi uma emoção muito grande. Foi algo que eu não esperava. Para mim foi um presente de Deus.”

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de valorizar personagens que fazem parte da identidade cultural da cidade. “A Bailarina representa alegria, carinho e acolhimento. A história dela se mistura com a história de Porto Velho e merece todo nosso respeito e reconhecimento, especialmente neste Dia das Mães.”

Hoje, além de continuar levando alegria para as praças, Elielza carrega uma mensagem que vai além da arte. Uma mensagem sobre respeito, família e amor. “No Dia das Mães, o que eu desejo é que os filhos tenham mais paciência, mais respeito. O melhor presente que uma mãe pode receber é isso. Amor e consideração.”

Neste Dia das Mães, a Bailarina da Praça representa tantas mulheres que, mesmo com desafios, seguem firmes. Mulheres que cuidam, que lutam e que encontram, na própria história, um jeito de espalhar amor.

Em cada giro, em cada sorriso, está a prova de que ser mãe vai muito além de qualquer dificuldade. É presença, é ensinamento, é coração.