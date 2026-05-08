Fogaça intensifica pré-campanha em Cujubim e amplia articulações pelo interior de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 08/05/2026 às 11h44

Porto Velho, RO - O vereador de Porto Velho, Everaldo Fogaça, esteve no município de Cujubim levando suas propostas e fortalecendo sua pré-candidatura a deputado estadual pelo PSD.

Em agenda política pelo interior de Rondônia, Fogaça tem buscado diálogo com lideranças comunitárias, empresários e representantes políticos, consolidando novas parcerias para o próximo pleito eleitoral.

No seu terceiro mandato como vereador da capital rondoniense e suplente de deputado estadual, Fogaça segue desde o último dia 16 de abril percorrendo diversos municípios do estado.

Durante as visitas, o parlamentar afirma que o principal objetivo é ouvir as demandas da população e construir um projeto político alinhado às necessidades de cada região.

Em Cujubim, o vereador participou de encontros com lideranças locais e destacou propostas voltadas ao fortalecimento da economia, geração de empregos, incentivo ao empreendedorismo e melhorias na infraestrutura dos municípios do interior.

A agenda de Everaldo Fogaça prossegue nesta sexta-feira em Machadinho d’Oeste e municípios da região, onde deve permanecer até domingo cumprindo uma série de reuniões e visitas políticas.

Por onde passa, o nome de Fogaça vem sendo bem aceito entre lideranças e moradores, reflexo do trabalho desenvolvido ao longo de sua trajetória pública.

Além da atuação política, o vereador também é reconhecido como empresário bem-sucedido e homem de bem, características que têm fortalecido sua imagem durante as articulações de sua pré-candidatura pelo PSD.