Sílvia Cristina destina R$ 900 mil para fortalecer o trabalho realizado por entidades em Ariquemes

Por Assessoria

Publicada em 08/05/2026 às 11h14

Mantendo seu compromisso em apoiar entidades com trabalho junto à comunidade, reconhecido pela população, a deputada federal Sílvia Cristina assegurou R$ 900 mil para atender a este segmento, em Ariquemes

“Todos os anos destinamos parte de nossas emendas para essa parceria com as instituições que fazem um trabalho sério, comprometido e de grande alcance social. Para Ariquemes, já foi pago o valor de R$ 900 mil, atendendo entidades e também a assistência social do município”, explicou a deputada.

Os recursos foram pagos e creditados nas contas das entidades no final de abril último e serão utilizados para ações de manutenção, custeio e outros serviços

São R$ 200 mil liberados para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), a a Associação de Mães de Autistas de Ariquemes (Amaar) também recebeu R$ 200 mil. O Programa Jovem Aprendiz recebeu R$ 100 mil, a Associação Escola para a Vida foi contemplada com R$ 100 mil, assim como o Projeto Ação Mulher, que também recebeu R$ 100 mil.

A Associação Amor e Vida (Amorevi) foi outra contemplada com mais R$ 100 mil. E atendendo ao pedido do vereador Filipe Rozique, a deputada destinou R$ 100 mil para a Secretaria de Ação Social do município.