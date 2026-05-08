“Não é fácil lidar”, diz Thais Carla ao mostrar flacidez após perder 100 kg

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/05/2026 às 11h21

A influenciadora Thais Carla voltou a falar sobre o processo de emagrecimento após perder cerca de 100 quilos. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (7), ela exibiu a flacidez no corpo depois da cirurgia bariátrica e relatou dificuldades emocionais enfrentadas durante a adaptação à nova aparência.

Segundo Thais, o público costuma enxergar apenas o resultado final da perda de peso, sem conhecer os impactos psicológicos do processo. “Você já viu o antes e o depois. Mas ninguém te mostra o durante!”, afirmou.

A influenciadora contou que ainda estranha o próprio corpo diante do espelho e revelou que o emagrecimento trouxe dúvidas e inseguranças. “Depois da bariátrica eu perdi muito peso, e nem sempre sua mente acompanha isso! Eu perdi peso e ganhei dúvidas… que ninguém me contou. Tem dias que eu me olho no espelho e fico me perguntando: ‘esse corpo é meu?’”, desabafou.

Durante o relato, Thais também comentou sobre a pressão estética nas redes sociais e criticou a busca excessiva por procedimentos estéticos. “O Brasil é o país que mais faz procedimentos estéticos no mundo! Talvez isso diga muito sobre o jeito que a gente aprendeu a se olhar”, declarou.

Ela ainda defendeu a importância do cuidado com a saúde mental durante mudanças físicas significativas. “Não adianta mudar o corpo e continuar se enxergando com os olhos de antes. Flacidez, gente, não é fracasso! Marca não é erro!”, afirmou.

A cirurgia bariátrica foi realizada em abril do ano passado. Desde então, Thais Carla passou a seguir uma rotina com alimentação controlada e prática de exercícios físicos.

O vídeo repercutiu nas redes sociais e recebeu manifestações de apoio dos seguidores. Muitos internautas relataram experiências semelhantes envolvendo flacidez após grande perda de peso e elogiaram a decisão da influenciadora de mostrar o processo sem esconder as dificuldades.

“Não é fácil lidar com a flacidez”, escreveu uma seguidora que relatou ter perdido mais de 60 quilos. Outra afirmou que acompanha a trajetória de Thais desde antes do emagrecimento e destacou a coragem da influenciadora em abordar o tema de forma aberta.

Ao encerrar o vídeo, Thais Carla afirmou que ainda vive uma fase de adaptação após a transformação física. “Isso aqui é uma história acontecendo. Eu ainda não tô pronta, mas estou totalmente consciente. E talvez isso só seja… o começo de tudo!”, concluiu.