Morre Luiz Carlini, guitarrista que marcou a carreira de Rita Lee e o rock brasileiro

O guitarrista Luiz Carlini morreu na última quinta-feira (7), aos 73 anos, em São Paulo. A informação foi divulgada nas redes oficiais do músico. A causa da morte não foi informada.
Reconhecido como um dos nomes históricos da guitarra no rock brasileiro, Carlini ganhou projeção nacional nos anos 1970 ao integrar a banda Tutti Frutti, grupo que acompanhou Rita Lee em uma das fases mais marcantes de sua carreira.
Ao lado da cantora, participou da criação de sucessos que atravessaram gerações, entre eles Agora Só Falta Você e Ovelha Negra, faixa que ficou marcada pelo solo executado pelo guitarrista.
O velório e o sepultamento ocorreram nesta sexta-feira (8), no Cemitério da Lapa, na Zona Oeste da capital paulista. As cerimônias foram realizadas entre 12h e 16h30.
Antes de alcançar notoriedade nos palcos, Luiz Carlini iniciou a trajetória profissional na região da Pompeia, em São Paulo, onde trabalhou como assistente técnico da banda Os Mutantes. Posteriormente, consolidou carreira como músico de estúdio e acumulou participação em mais de 400 discos.
Ao longo das décadas, colaborou com artistas de diferentes estilos da música brasileira e internacional, incluindo Erasmo Carlos, Titãs, Barão Vermelho, Supla e Eric Burdon, vocalista da banda The Animals.
Conhecido pela versatilidade e pela forte identidade musical, Carlini permaneceu em atividade até os últimos anos da vida, mantendo influência sobre diferentes gerações do rock nacional.
