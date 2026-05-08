“Os perigos do digital estão cada vez mais assustadores”, diz Eliana ao falar sobre filhos e internet

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/05/2026 às 11h15

A apresentadora Eliana Michaelichen fez um alerta sobre os riscos da internet para crianças e adolescentes durante participação no programa Mais Você, exibido nesta quarta-feira (7). Ao comentar a relação dos filhos com o ambiente digital, ela afirmou que o tema passou a exigir atenção constante dentro de casa.

Mãe de Arthur, de 14 anos, e Manuela, de 8, Eliana relatou que ainda busca compreender totalmente os desafios da segurança online. “Ao longo da vida, nós, mulheres, maduras, mães, vividas, a gente está muito alerta à violência do nosso país. Mas tem uma coisa que é um abismo, que eu como mãe, confesso que desconheço ainda. Que é o abismo digital”, declarou.

A comunicadora participou da atração para divulgar o Guia ABCD de Consciência Digital, iniciativa da qual atua como embaixadora e que tem como objetivo orientar famílias sobre proteção de menores na internet.

Durante a entrevista, Eliana explicou que estabeleceu algumas regras para o uso de dispositivos eletrônicos em casa, incluindo restrições ao celular durante a noite. “Eu não deixo o Arthur com celular à noite. Não é uma questão de falta de confiança no seu filho, pelo contrário. É um cuidado que a gente tem”, afirmou.

A apresentadora também comentou sobre os riscos de interação com desconhecidos em jogos online e aplicativos. Segundo ela, criminosos podem utilizar plataformas digitais para se aproximar de crianças e adolescentes em ambientes privados.

“Nunca conversem com estranhos. Quando você for entrar num aplicativo, cuidado, nunca saia de um ambiente de jogo para outro app. Os predadores podem levar crianças para um lugar onde podem ter um papo no particular”, alertou.

Ao falar sobre o projeto, Eliana afirmou que o convite para participar da campanha também serviu como aprendizado pessoal. Ela destacou ainda que muitos responsáveis acreditam que os filhos estão seguros apenas por permanecerem dentro de casa, sem considerar os riscos presentes no ambiente virtual.

Encerrando a participação, a apresentadora defendeu maior presença e acompanhamento familiar no cotidiano digital dos jovens. “A primeira coisa desse guia é a presença. A gente sabe por onde eles andam no digital? Com quem eles falam?”, questionou.