Argentina reforça vigilância epidemiológica de hantavírus em todo o país

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 08/05/2026 às 10h40

Autoridades de saúde de diferentes províncias da Argentina se reuniram com representantes nacionais para coordenar ações de vigilância epidemiológica do hantavírus, após o surto registrado em um cruzeiro que partiu do país.

De acordo com fontes oficiais, durante a reunião realizada na quinta-feira foram apresentadas informações atualizadas sobre os casos detectados no navio MV Hondius, que saiu do porto de Ushuaia, na província de Terra do Fogo.

As autoridades informaram que, até o momento, não é possível confirmar a origem do contágio. No entanto, um teste realizado em um passageiro que deu entrada na África do Sul identificou que a variante do vírus corresponde à cepa Andes, presente no sul da Argentina, nas províncias de Chubut, Río Negro e Neuquén, além do sul do Chile.

“Atualmente, estão sendo realizados novos estudos para determinar sua possível origem geográfica e sua relação com outras cepas envolvidas na transmissão entre pessoas”, informou o Ministério da Saúde argentino, em comunicado.

Também foram apresentados dados sobre o trajeto feito por um casal holandês, primeiros a apresentar sintomas da doença e que posteriormente morreram. Eles passaram por diferentes regiões da Argentina, do Chile e do Uruguai entre o fim de novembro e o embarque no cruzeiro.

O Ministério da Saúde reforçou a necessidade de intensificar a vigilância epidemiológica nas províncias e de orientar as equipes de saúde a melhorar a identificação e o diagnóstico de casos com sintomas compatíveis. Em 2026, já foram registrados 42 casos da doença no país.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o surto no MV Hondius já causou três mortes e há cinco casos suspeitos. A entidade considera baixo o risco para a população mundial.

A Oceanwide Expeditions, empresa responsável pelo navio, informou que não há passageiros com sintomas a bordo. A embarcação deixou Cabo Verde na quarta-feira à tarde e segue em direção às Ilhas Canárias, com chegada prevista ao porto de Granadilla, em Tenerife, dentro de três a quatro dias.