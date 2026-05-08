Apoio do deputado Cirone Deiró contribui com desenvolvimento de Chupinguaia

Por Eli Batista

Publicada em 08/05/2026 às 09h34

O deputado Cirone Deiró tem sido um parceiro importante para Chupinguaia, por meio da liberação de recursos e apoio institucional. A afirmação foi feita pela vereadora Maria do Guaporé. Segundo ela, o município tem sido contemplado com obras e outras melhorias, por meio do trabalho do parlamentar.

Entre as ações do deputado, em benefício do município, está a viabilização de recursos para a aquisição de um caminhão-pipa, revitalização de áreas públicas, como a Praça do Boi e a reforma da quadra da Escola Municipal de Educação Infantil Valter José Zanela. Quanto a área rural, Cirone assegurou recursos para a aquisição de implementos agrícolas e para a implantação de tubos metálicos.

As festividades em comemoração ao aniversário de 30 anos de emancipação política do município também contaram com o apoio do deputado, que assegurou recursos para a realização de uma corrida de rua.

De acordo com Maria do Guaporé, além de assegurar a destinação de recursos estaduais para o município, Cirone Deiró está sempre pronto para buscar solução para outras necessidades da população. Segundo ela, graças a intermediação do deputado junto à concessionária, foi possível oferecer energia elétrica as famílias dos assentamentos Canário, Galo e Nossa Senhora Aparecida.

Quanto a parceria do deputado com os representantes políticos locais, a vereadora disse que tem sido de grande importância, para que as demandas do município sejam ouvidas e atendidas. “Essa união de forças fortalece os laços de colaboração entre o município e o governo estadual, trazendo mais eficiência à execução de obras e serviços, em benefício da população da região”, disse Maria do Guaporé.