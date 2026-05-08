Café de Rondônia ganha planejamento estratégico para os próximos 10 anos

Por SEBRAE-RO

Publicada em 08/05/2026 às 09h07

A cafeicultura rondoniense acaba de ganhar um novo mapa para orientar o futuro do setor. Foi realizada nesta quinta-feira (07), na sede do Sebrae em Rondônia, a entrega oficial do documento “Planejamento Estratégico do Café”, construído de forma colaborativa por instituições públicas, entidades do agro, cooperativas, universidades e representantes da cadeia produtiva.

O material é resultado de um trabalho conjunto entre parceiros estratégicos do setor, entre eles a Faperon/Senar Rondônia, Emater-RO, Embrapa, Idaron, Seagri-RO, Caferon, IFRO, UNIR, Sicoob, Rio Terra, OCB/SESCOOP-RO e a Câmara Setorial do Café.

A apresentação do documento foi conduzida pela consultoria AJ Lima, empresa credenciada ao Sebrae em Rondônia e responsável pela sistematização das propostas e diretrizes construídas ao longo do processo. O planejamento estabelece eixos estratégicos para fortalecer e desenvolver a cafeicultura de Rondônia nos próximos dez anos, com foco em inovação, sustentabilidade, competitividade e valorização da produção local.

O gestor do contrato do Planejamento Estratégico do Café foi Fernando Dias, que acompanhou a execução dos trabalhos e a articulação entre as instituições participantes. A entrega do documento também contou com a presença da diretoria do Sebrae em Rondônia, representada pelo diretor-superintendente José Alberto Anísio, pelo diretor técnico Carlos Eduardo Sakagami e pelo diretor administrativo-financeiro Edson Lemos.

A iniciativa busca alinhar ações entre instituições parceiras e produtores, criando uma atuação integrada para impulsionar ainda mais um dos segmentos mais relevantes do agronegócio rondoniense. O café de Rondônia, que já vem conquistando reconhecimento nacional e internacional pela qualidade, agora passa a contar com um direcionamento estratégico pensado para ampliar oportunidades, fortalecer a cadeia produtiva e preparar o setor para os desafios futuros.

“Esse é um documento balizador e importante para apoiar a cadeia produtiva do café de Rondônia, que tem gerado tantas oportunidades para nosso estado e para os produtores. Com as entidades aqui presentes, estaremos implementando ações que venham de encontro às necessidades dos produtores e seguiremos ampliando os resultados do café de Rondônia”, comentou Carlos Eduardo Sakagami, diretor técnico do Sebrae em Rondônia.