Jogo adiado na Libertadores; Tabelinha Rondoniense tem Judô e Eventos em Porto Velho

Por João Rafael Costa

Publicada em 08/05/2026 às 08h40

Jogo adiado e classificação antecipada na Libertadores. Equipes brasileiras na liderança pela Sul-Americana. No Tabelinha: Judô e Eventos em Porto Velho.

Liderança de São Paulo, Botafogo e Vasco; classificação do Corinthians e jogo do Flamengo suspenso.

Libertadores - Noite atípica na Libertadores. Na Colômbia, o jogo entre Independiente Medellín e Flamengo foi cancelado pela Conmebol, após torcedores locais incendiarem parte das arquibancadas.

Já o Corinthians comemorou "do sofá": o empate entre Platense e o Peñarol garantiu o Timão matematicamente nas oitavas de final. Outro destaque brasileiro foi o Mirassol, que bateu a LDU por 2 a 0 e assumiu a liderança heroica do Grupo G. A fase de grupos segue pegando fogo.

Mais Libertadores

Noite de superação na Libertadores. O Corinthians buscou o 1 a 1 contra o Santa Fe em Bogotá com gol de Gustavo Henrique no apagar das luzes, chegando aos 10 pontos na ponta do Grupo E.

O Fluminense seguiu o roteiro e também arrancou o empate por 1 a 1 contra o Independiente Rivadavia com gol de John Kennedy nos acréscimos. Apesar de tirar os 100% dos argentinos, o Tricolor segue na lanterna do Grupo C.

Sul-Americana - Missão cumprida no Chile. Com um time reserva, o São Paulo segurou a pressão do O’Higgins e garantiu o empate sem gols pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. O resultado mantém o Tricolor invicto e no topo do Grupo C, com oito pontos, frustrando os donos da casa que buscavam a liderança.

Agora, o foco total é no Brasileirão: a equipe de Roger Machado encara o Corinthians no domingo (10), na Neo Química Arena, lutando para se consolidar no G-4 da competição nacional.

Na quarta-feira

Noite de glória para o Rio na Sul-Americana. No Nilton Santos, o Botafogo venceu o Racing por 2 a 1, chegando aos 10 pontos e consolidando a liderança isolada do Grupo E.

Já o Vasco, mesmo com um time alternativo repleto de garotos da base, mostrou garra para virar sobre o Audax Italiano no Chile por 2 a 1. O resultado levou o Gigante da Colina aos 7 pontos, assumindo a ponta do Grupo G. Agora, ambos os clubes dependem apenas de si para avançar direto às oitavas.

Tabelinha Rondoniense

Atletas de Rondônia no Brasileiro de Judô, Circuito Sesc em Porto Velho e Pedalada em Alta Floresta.

Judô - O judô de Corumbiara brilha mais uma vez. As judocas Giovanna Nardoni e Lavínia Louzada foram convocadas para integrar a delegação de Rondônia no Campeonato Brasileiro Sub-15, que acontecerá entre 21 e 23 de maio em Aracaju (SE).

Sob o comando do sensei Cleber Scarmocin, o projeto local chega à sua terceira participação consecutiva no nacional. A convocação reforça Corumbiara como um celeiro de talentos e uma referência na formação de jovens atletas no cenário esportivo rondoniense.

Circuito Sesc - A capital rondoniense para no sábado (9) para o Circuito Sesc de Corridas. Com largada às 17h30 no Sesc Esplanada, o evento reúne 1.400 participantes em provas de corrida e caminhada. O destaque é a inclusão, com categorias para PCDs, militares e crianças.

Além da saúde, a solidariedade corre junto: as inscrições apoiam o programa Sesc Mesa Brasil. Atletas devem retirar os kits nesta sexta-feira (8), das 8h às 18h, na Unidade Esplanada. Prepare o tênis e participe.

Pedalada - Alta Floresta D’Oeste se prepara para unir esporte e preservação ambiental! No dia 7 de junho, a 5ª Pedalada pela Natureza percorrerá 18 km, com largada às 6h na Praça Castelo Branco.

Para participar, basta doar 1 kg de alimento e um kit de higiene pessoal. As inscrições são via QR Code e os donativos ajudarão famílias carentes da região. Além de promover a saúde e o engajamento comunitário, o passeio terminará no Batalhão da Polícia Ambiental. Prepare sua bike.