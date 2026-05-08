Condutor tenta ultrapassagem proibida e provoca colisão com carreta na BR-364

Por jaruonline.com

Publicada em 08/05/2026 às 08h50

Na manhã desta quinta-feira (07), por volta das 8h, uma caminhonete S10 se envolveu em uma colisão com uma carreta às margens da BR-364, no perímetro urbano de Jaru, nas proximidades do Posto Leite.

Segundo informações apuradas no local, o motorista da S10 estaria supostamente sob efeito de álcool, pois teria amanhecido em uma festa, promovida por uma pagina de instagram, e no momento, teria realizado uma ultrapassagem em faixa contínua, provocando o acidente. Na carroceria da caminhonete havia diversas frascos vazios de bebidas alcoólicas.

Apesar da gravidade da colisão, o condutor da caminhonete sofreu apenas ferimentos leves, e fugiu do local antes da chegada da Policia Rodoviária Federa, porém minutos depois a PRF localizou o condutor e o levou preso. O veículo ficou bastante danificado.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para registrar a ocorrência, controlar o trânsito e apurar as circunstâncias do acidente.