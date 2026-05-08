Patrolamento e encascalhamento na RO-490 reforçam escoamento da produção e segurança viária na Zona da Mata

Por Antonia Lima

Publicada em 08/05/2026 às 08h41

Moradores e produtores rurais de Alto Alegre dos Parecis já começam a sentir os impactos das obras de manutenção realizadas pelo governo de Rondônia na RO-490, a Linha P-40. A ação coordenada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) abrange 84 quilômetros da estrada e visa melhorar a trafegabilidade e a segurança na região.

Os trabalhos estão sendo realizados pelas equipes da 5ª Residência Regional do DER-RO, em Rolim de Moura, e incluem reconformação de plataforma (patrolamento) e revestimento primário (encascalhamento), ações essenciais para a recuperação da via e melhoria do escoamento da produção local.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou o impacto social das ações de infraestrutura no dia a dia da população. “Quando investimos na recuperação das rodovias, estamos garantindo que o produtor consiga escoar sua produção, que os moradores tenham acesso a serviços essenciais e que o desenvolvimento chegue de forma mais igualitária a todas as regiões do estado.”

O diretor-geral do DER, Eder Fernandes, ressaltou o compromisso das equipes em manter a trafegabilidade das rodovias estaduais. “O objetivo é assegurar que as rodovias estejam sempre em condições adequadas de uso. As equipes da 5ª Residência Regional seguem atuando com planejamento e eficiência para atender as demandas da população.”

O titular da Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, explicou que as equipes estão executando os serviços de reconformação de plataforma e aplicando o revestimento primário em locais estratégicos para fortalecer a via e melhorar as condições de tráfego, principalmente neste período.

O residente da 5ª Residência Regional de Rolim de Moura, Nilson Oliveira, destacou a importância dos serviços executados na RO-490 para garantir melhores condições de tráfego e segurança à população da região. “As equipes estão trabalhando de forma contínua para assegurar que a rodovia permaneça em boas condições de uso, beneficiando diretamente produtores rurais, moradores e todos que utilizam a via diariamente”, afirmou.