Espigão d'Oeste transforma vidas. E eu faço parte dessa transformação.
Maio é tempo de cuidar de quem sempre cuida de todos. Neste Maio Furta-Cor, preparamos dois encontros especiais para as mulheres de nossa cidade, com foco na saúde mental materna e no resgate da autoestima após a maternidade.
Porque ser mãe é lindo, mas também é desafiador. E nenhuma mulher precisa carregar esse peso sozinha.
Dia 19/05, às 18h - Palestra sobre autoestima no pós-maternidade (Câmara Municipal)
Dia 27/05, às 18h - Palestra sobre o resgate da sexualidade após a maternidade (Câmara Municipal)
Ambos os eventos contam com testes rápidos, aferição de pressão e medição de glicemia. Tudo feito com carinho, respeito e sigilo.
Venha participar. Você é importante. Sua saúde importa. E Espigão d'Oeste está aqui por você.
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