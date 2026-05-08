Por Assessoria

Publicada em 08/05/2026 às 08h55

Espigão d'Oeste transforma vidas. E eu faço parte dessa transformação.

Maio é tempo de cuidar de quem sempre cuida de todos. Neste Maio Furta-Cor, preparamos dois encontros especiais para as mulheres de nossa cidade, com foco na saúde mental materna e no resgate da autoestima após a maternidade.

Porque ser mãe é lindo, mas também é desafiador. E nenhuma mulher precisa carregar esse peso sozinha.

Dia 19/05, às 18h - Palestra sobre autoestima no pós-maternidade (Câmara Municipal)

Dia 27/05, às 18h - Palestra sobre o resgate da sexualidade após a maternidade (Câmara Municipal)

Ambos os eventos contam com testes rápidos, aferição de pressão e medição de glicemia. Tudo feito com carinho, respeito e sigilo.

Venha participar. Você é importante. Sua saúde importa. E Espigão d'Oeste está aqui por você.