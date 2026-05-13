Praça e quadra Poliesportiva do Jardim Primavera estão em fase final de construção

Por Asssessoria

Publicada em 13/05/2026 às 11h35

A obra de construção da quadra poliesportiva e da praça do bairro Jardim Primavera já chegou à fase final. A Prefeitura de Jaru trabalha na pintura da quadra e na conclusão do projeto de paisagismo, e em breve entregará à população um espaço apropriado para a prática de esportes, com ponto de ônibus climatizado, bancos, calçamento, pergolado e estacionamento.

O investimento total na nova praça e quadra poliesportiva foi de mais de 620 mil reais. O prefeito Jeverson Lima comentou sobre o novo espaço construído no Setor 08. “Esta será uma das praças mais bonitas da cidade, e vale destacar que foi feita em tempo recorde: as obras começaram há pouco mais de um mês e faltam apenas os detalhes de acabamento da praça e da quadra”, ressaltou.

Ainda conforme o prefeito, a construção da quadra poliesportiva e praça do bairro Jardim Primavera foi viabilizada por emenda destinada pelo senador Marcos Rogério, mais contrapartida de recursos financeiros próprios da Prefeitura de Jaru, e atende a uma indicação da vereadora Sthella Almeida.