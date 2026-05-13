Deputado Edevaldo Neves cobra recuperação urgente da RO-005, a “Estrada da Penal” em Porto Velho

Por Assessoria parlamentar

Publicada em 13/05/2026 às 11h43

O deputado estadual Edevaldo Neves solicitou oficialmente ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informações e providências urgentes para a realização de serviços de manutenção e recuperação da RO-005, conhecida como “Estrada da Penal”, em Porto Velho.

O pedido tem como foco principal o trecho próximo às unidades prisionais da capital, onde as condições da via têm preocupado moradores, servidores e motoristas que utilizam a estrada diariamente. Buracos, desgaste do asfalto e dificuldades de trafegabilidade aumentam os riscos de acidentes e prejudicam o deslocamento na região.

Segundo o parlamentar, a situação exige atenção imediata do poder público para garantir mais segurança e melhores condições de tráfego, especialmente para trabalhadores do sistema prisional, moradores das comunidades próximas e demais usuários da via.

“Seguirei acompanhando essa demanda e cobrando ações efetivas para garantir mais segurança, trafegabilidade e melhores condições para quem depende dessa estrada todos os dias”, destacou Edevaldo Neves.

A RO-005 é considerada uma importante ligação para a região e há anos enfrenta problemas estruturais que se agravam durante o período chuvoso.