Distritos recebem ação do Cidadania em Movimento com serviços públicos gratuitos

Por Adaides Batista

Publicada em 13/05/2026 às 11h40

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizará mais uma edição do projeto Cidadania em Movimento, no próximo quinta-feira (14), no distrito de Rio Pardo, na Escola Rio Pardo, das 8h às 14h; na sexta-feira (15), no distrito de Nova Mutum, na Unidade Básica de Saúde (UBS), das 8h às 14h; e no sábado (16), no distrito de Jaci Paraná, na Escola Cora Coralina, das 8h às 14h, levando serviços nas áreas de inclusão, assistência social, saúde e documentação.

Contando com a parceria de diversas secretarias municipais e instituições comprometidas com o projeto, serão oferecidos os serviços:

Emissão da Carteira ID Jovem (Semias);

Emissão de Carteira da Pessoa Idosa (Semias);

Emissão da Carteira do Autista (Semias);

Emissão Passe Livre Estadual (DER);

Emissão do Relatório CNIS, CAGED (SRTE);

Atendimento será limitado por senha

Registro Profissional (SRTE);

Consulta Abono Salarial (SRTE);

Consulta Seguro Desemprego (SRTE);

Emissão de Carteira do Trabalho Digital (SRTE);

Solicitação de Emissão de 2ªVia de Certidão de Nascimento e Casamento (Sugesp);

2ª Via do Título de Eleitor (Sugesp);

Atendimento de Saúde;

Coleta de Preventivo (Senar);

Coleta de Psa (Senar);

Corte de Cabelos (Mas. e Fem.);

Atualização e 1º Cadastro Único (Semias);

Atendimento Pscossocial (Semias;)

Programa Mamãe Cheguei (Seas);

Senhas serão entregues por ordem de chegada

Orientação Jurídica (OAB);

Programa de Irradicação do Trabalho Infantil (PETI);

Condicionalidades do Programa Bolsa Família (Semed);

Defensoria Pública do Estado (DPE);

Emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar – CAF (Semagric);

Design de Sobrancelhas.

Serviços Disponíveis pela Defensoria Pública do Estado (DPE):

- Consulta Processual em Geral;

- Ação de Divórcio, Pensão, Reconhecimento de Paternidade e Guarda;

- Ação de Usucapião, Reintegração de Posse (nesses casos, precisamos vereficar os requisitos);

- Ação Consumeristas;

- 2ª Via de Certidão de Nascimento, Casamento e óbito ( necessário algumas informações básicas como: nome, nome dos pais, local de nascimento, data de nascimento, nome do cônjuge, local e data do casamento, local e data do óbito).

“Nosso compromisso é fazer com que os serviços públicos cheguem a todas as comunidades, especialmente aos distritos mais distantes. O Cidadania em Movimento garante acesso, dignidade e atendimento humanizado para quem muitas vezes enfrenta dificuldades para buscar esses serviços na área urbana”, destacou o prefeito Léo Moraes.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Como em todas as edições do Cidadania em Movimento, o atendimento será limitado por senha. As senhas serão entregues por ordem de chegada. Os moradores precisam estar atentos aos documentos necessários para serem atendidos: Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento, não será aceito documento de União Estável e, se divorciado, apresentar a Certidão de Casamento com a averbação do divórcio; RG e CPF; Foto 3x4; Comprovante de Residência original; Título de Eleitor; Carteira de Trabalho e Cartão de Vacina.

Para as solicitantes dos benefícios do programa “Mamãe Cheguei” os documentos necessários são: Cadastro Único atualizado, RG, CPF e Cartão de Gestante; e para solicitar registro no Cadastro Único, os documentos são: RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Residência e Declaração Escolar das crianças. Tudo original.

Projeto Cidadania em Movimento aproxima os serviços públicos da população

PARCERIAS

A ação social conta com a participação de parceiros como Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Junta Militar, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Rondônia e Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação (SMTI), Ordem dos Advogados (OAB/RO), Senar, Defensoria Pública do Estado (DPE), dentre outros.

“O projeto Cidadania em Movimento aproxima os serviços públicos da população, principalmente de quem vive em áreas mais distantes ou enfrenta dificuldade de acesso. A iniciativa garante atendimentos essenciais, promove inclusão social e reforça o compromisso da gestão Léo Moraes com a cidadania”, destacou o secretário da Semias, Paulo Afonso.