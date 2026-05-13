Oficiala de Justiça anuncia pré-candidatura a deputada federal pelo MDB em Rondônia

Por Assesssoria

Publicada em 13/05/2026 às 11h57

Com atuação voltada às áreas sociais e defesa dos direitos das mulheres, Galdiana afirma que sua entrada na política nasce da experiência prática adquirida no contato diário com a população e das ações já desenvolvidas em defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Mãe solo e sobrevivente de violência doméstica, ela defende propostas voltadas ao combate à violência contra mulheres e crianças, fortalecimento da segurança pública, melhoria no atendimento da saúde, especialmente na área mental, além de incentivo aos pequenos produtores e empreendedores.

“Não venho da política tradicional. Venho da realidade que ela precisa mudar”, afirmou

A pré-candidata também destaca a defesa de políticas inclusivas para crianças neurodivergentes e mães atípicas, além de investimentos na educação em regiões mais afastadas do estado.