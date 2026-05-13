Cine Drive transforma blitz educativa em experiência interativa em Ariquemes

Por Jarlana Davy

Publicada em 13/05/2026 às 12h02

Uma ação educativa inovadora chamou a atenção de condutores em Ariquemes, na sexta-feira (8). Trata-se da blitz denominada “Cine Drive”, promovida pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), por meio da Escola Pública de Trânsito (EPT), que adaptou o modelo norte-americano de cinema drive-in para uma abordagem diferenciada de conscientização no trânsito.

A iniciativa sensibilizou motoristas sobre a importância da prudência e da empatia nas vias públicas, contribuindo para a redução de acidentes e reforçando o compromisso de Rondônia com as metas do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), que prevê a diminuição em 50% dos índices até 2030.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações de educação para o trânsito são estratégicas e fortalecem a segurança da população, uma vez que condutores conscientes tendem a adotar comportamentos mais seguros, contribuindo para a redução de sinistros e mortes.

Além do cine, condutores receberam orientações sobre comportamentos seguros no trânsito

AÇÃO DRIVE-IN

Equipes de educadores abordaram condutores de veículos para uma sensibilização inicial promovendo comportamentos seguros no trânsito, como uso corretor de dispositivos de segurança, respeito ao limite de velocidade das vias, nunca misturar bebida e direção, entre outros, seguido pelo convite de vivenciarem uma experiência semelhante à de um cinema drive-in, assistindo, de dentro do próprio carro, ao vídeo educativo “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”.

De acordo com a assessora de Campanhas de Ariquemes Sandra Duarte, a proposta transformou a tradicional blitz em um momento de reflexão e aprendizado, incentivando atitudes mais responsáveis e respeitosas no trânsito. “Aproximadamente 301 pessoas foram alcançadas pela ação, demonstrando o potencial da iniciativa em impactar positivamente o comportamento dos condutores”.

Segundo o diretor da EPT, Hassam Mohamed, o Cine Drive surge como uma resposta criativa ao cenário preocupante de acidentes em Ariquemes, especialmente aqueles envolvendo motociclistas e colisões em áreas urbanas. “A iniciativa reforça a necessidade contínua de investir em educação para o trânsito como ferramenta essencial para salvar vidas,” afirmou.

O diretor geral do Detran-RO, Sandro Rocha ressalta que com a mensagem “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, o projeto evidencia que nas vias públicas, cada pessoa deve ser valorizada, e que todos são responsáveis por promover uma cultura de respeito, responsabilidade e cuidado coletivo.

A ação faz parte do cronograma de atividades do Maio Amarelo, campanha internacional que tem o objetivo de chamar a atenção da população sobre a importância de respeitar as leis de trânsito.