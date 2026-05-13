TJRO alerta população sobre golpes com falsas intimações e uso indevido do nome de Fóruns Digitais

Por TJ-RO

Publicada em 13/05/2026 às 11h46

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) alerta a população sobre a recorrência de golpes praticados com o uso indevido do nome de Fóruns Digitais e de instituições do sistema de Justiça em Rondônia. As tentativas de fraude vêm sendo registradas em diferentes municípios do Estado, principalmente por meio de e-mails, mensagens de WhatsApp e ligações telefônicas.

Os casos identificados envolvem o envio de falsas intimações judiciais que induzem cidadãos a clicar em links maliciosos para consultar supostos processos judiciais inexistentes.

As ocorrências já foram registradas envolvendo os Fóruns Digitais de Extrema, Cujubim, Chupinguaia, Candeias do Jamari, Monte Negro, Mirante da Serra, Campo Novo de Rondônia e também na comarca de Vilhena. O TJRO esclarece que os Fóruns Digitais não possuem competência para expedir intimações por e-mail ou por links externos.

Orientações à população

O Tribunal de Justiça de Rondônia reforça que:

não envia intimações judiciais por links externos;

não solicita depósitos ou transferências bancárias por WhatsApp ou e-mail;

utiliza canais institucionais oficiais e seguros para comunicações processuais;

mensagens recebidas fora dos canais oficiais devem ser desconsideradas.

As comunicações processuais realizadas via WhatsApp pelo TJRO, ocorrem exclusivamente pelo número institucional verificado (69) 3309-7190. O canal é utilizado apenas para envio de atos processuais autorizados e confirmação de identidade da parte, nunca para solicitação de pagamentos, transferências bancárias ou envio de senhas. Mais informações sobre como funcionam as comunicações pelo WhatsApp, acesse aqui.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato com as Centrais de Atendimento ao Cidadão ou buscar atendimento presencial nas unidades judiciárias.

Sobre os Fóruns Digitais

Os Fóruns Digitais são unidades físicas criadas para ampliar o acesso à Justiça em localidades distantes das sedes das comarcas. Nessas unidades, os serviços e atendimentos são realizados de forma digital e gratuita, por meio de plataformas institucionais seguras.

O TJRO esclarece que o Fórum Digital não é equivalente à comarca judicial. Portanto, não há emissão de processos, intimações, alvarás ou documentos judiciais originários diretamente dessas unidades.

Atualmente, Rondônia conta com Fóruns Digitais em Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Cujubim, Alto Paraíso, Monte Negro, Campo Novo de Rondônia, Mirante da Serra, Chupinguaia e no distrito de Extrema.

O Tribunal de Justiça de Rondônia segue monitorando as ocorrências e adotando medidas preventivas e de conscientização para proteger a população e preservar a segurança das comunicações institucionais.