Marcos Rogério lidera cenários de intenção de voto ao Governo de Rondônia em levantamento divulgado pelo Instituto Veritá

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/05/2026 às 13h59

PORTO VELHO, RO - Levantamento divulgado pelo Instituto Veritá e publicado pelo perfil oficial da instituição nas redes sociais apresentou cenários de intenção de voto para o Governo de Rondônia, incluindo dados de intenção estimulada, espontânea e rejeição entre possíveis candidatos ao cargo. Nos cenários apresentados pelo instituto, o senador Marcos Rogério (PL) aparece na liderança dos percentuais divulgados nas modalidades estimulada e espontânea.

No cenário de intenção estimulada — modalidade em que os nomes dos possíveis candidatos são apresentados previamente aos entrevistados — Marcos Rogério registra 42,5% das intenções de voto. Em seguida aparecem o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), com 22,2%, e o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (União Brasil), com 21,7%. O grupo identificado como “Outros” soma 13,6%, enquanto NS/NR e votos brancos ou nulos totalizam 18,7%, conforme os dados exibidos na arte divulgada pelo instituto.

Na intenção espontânea — quando os entrevistados respondem sem apresentação prévia de nomes — Marcos Rogério também lidera o levantamento, alcançando 46,0% das citações. Adailton Fúria aparece com 32,6%, enquanto Hildon Chaves registra 11,1%. O item “Outros” soma 10,4%, e o índice informado para NS/NR, branco e nulo é de 77,6%, conforme consta na divulgação do Instituto Veritá.

O material divulgado também apresenta dados de rejeição dos possíveis candidatos ao Governo de Rondônia. Nesse cenário, Expedito Netto (PT) aparece com 55,5%. Marcos Rogério registra 27,2%, enquanto Adailton Fúria aparece com 7,7%. O grupo “Outros” soma 9,6%, e NS/NR, branco e nulo registram 7,6%.

De acordo com as informações exibidas nas artes publicadas pelo Instituto Veritá, a pesquisa foi realizada por iniciativa própria do instituto, possui margem de erro de 3,0 pontos percentuais e ouviu 1.220 eleitores. O levantamento foi realizado entre os dias 4 e 8 de maio de 2026 e está registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia sob o número TRE-RO-02673/2026.