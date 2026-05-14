Prefeitura entrega reforma da ala de geriatria e amplia número de leitos no Hospital Municipal

Por Assessoria

Publicada em 14/05/2026 às 14h25

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou a reforma da ala de geriatria do Hospital Municipal Dr. Claudionor Couto Roriz, ampliando e melhorando a estrutura destinada ao atendimento dos pacientes idosos da rede pública de saúde.

A obra foi executada em parceria com o Coapes e resultou na ampliação da capacidade da unidade, que passou de 16 para 19 leitos, oferecendo mais conforto, dignidade e melhores condições de atendimento aos pacientes.

Durante a reforma, todos os aparelhos de ar-condicionado da ala foram substituídos, os banheiros passaram por melhorias estruturais e novos chuveiros foram instalados, garantindo um ambiente mais adequado, acolhedor e humanizado para pacientes e acompanhantes.

A iniciativa faz parte do compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná em investir continuamente na melhoria dos espaços públicos de saúde, fortalecendo a qualidade do atendimento prestado à população e proporcionando mais conforto e segurança aos usuários da rede municipal.

O prefeito Affonso Cândido (PL) destacou que os investimentos na estrutura da saúde seguem como prioridade da gestão municipal, especialmente em setores que atendem pacientes que necessitam de maior atenção e cuidado, como a geriatria.

