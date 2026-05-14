“Amor platônico”? Livro aponta motivo de empurrão de Brigitte em Macron

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 14/05/2026 às 15h46

Quase um ano após o vídeo em que Brigitte Macron empurra o rosto do presidente francês Emmanuel Macron viralizar nas redes sociais, um novo livro sobre o casal voltou a colocar o episódio no centro das atenções.

Segundo o jornalista Florian Tardif, autor da obra “Un Couple Presque Parfait” (“Um Casal Quase Perfeito”, em tradução livre), a discussão teria começado após Brigitte encontrar mensagens trocadas entre Macron e a atriz franco-iraniana Golshifteh Farahani.

O jornalista afirma que o presidente francês manteve durante meses uma relação que descreve como “platônica”, mas marcada por mensagens consideradas mais próximas do que o esperado.

“Durante vários meses, Macron manteve uma relação platônica com mensagens que iam muito além do que se imaginava”, escreveu Tardif no livro lançado nesta quarta-feira.

Segundo o autor, o episódio ocorrido dentro do avião presidencial durante uma viagem oficial ao Vietnã teria sido consequência direta da descoberta dessas mensagens.

“Isso gerou tensão no casal e culminou naquela cena privada que acabou se tornando pública”, afirmou.

De acordo com o livro, Brigitte Macron teria visto uma mensagem enviada pela atriz ao celular do marido pouco antes da abertura das portas do avião presidencial.

“O que magoou Brigitte não foi exatamente o conteúdo da mensagem, mas o que ela representava: uma possibilidade. Uma porta entreaberta para um mundo que ela acreditava controlar. Nada concreto, nada realmente condenável, mas a simples ideia de que aquilo pudesse existir foi suficiente”, escreveu Tardif, citando uma fonte próxima ao casal.

Segundo o jornalista, a primeira-dama teria se sentido humilhada pela situação e pelo fato de a atriz ser muito mais jovem.

A versão apresentada no livro diverge das explicações dadas anteriormente pelo Palácio do Eliseu.

Na época em que o vídeo viralizou, assessores do governo francês chegaram inicialmente a questionar a autenticidade das imagens. Depois, o episódio passou a ser tratado oficialmente como “uma brincadeira” e um momento de descontração entre o casal.

As imagens foram registradas quando Emmanuel e Brigitte Macron desembarcavam em Hanói, capital do Vietnã. No vídeo, o presidente francês aparece sorrindo enquanto conversa com a esposa no interior da aeronave. Em seguida, Brigitte empurra o rosto dele de forma brusca, surpreendendo Macron no momento em que as portas do avião se abrem diante dos fotógrafos e jornalistas.

Ao perceber a presença das câmeras, o presidente francês tenta disfarçar a situação e acena para a imprensa. Pouco depois, o casal deixa o avião lado a lado.

O relacionamento entre Emmanuel e Brigitte Macron já foi alvo de polêmicas desde o início.

Os dois se conheceram em 1993, quando Macron tinha 15 anos e Brigitte Auzière, então professora dele, tinha 39 anos, era casada e mãe de três filhos.

O atual presidente francês estudava na mesma escola da filha mais velha de Brigitte.

Na época, a diferença de idade e a relação entre professora e aluno provocaram repercussão na França. Anos depois, Brigitte se divorciou e os dois oficializaram a união em 2007.

Atualmente, Emmanuel Macron tem 48 anos e Brigitte Macron, 73.