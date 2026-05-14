Campanha Maio Laranja no ambiente educacional reforça a conscientização sobre a proteção infantil

Por Isabelly Bulhosa

Publicada em 14/05/2026 às 16h30

O governo de Rondônia, com ações da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) destaca, durante o mês de maio, a importância da campanha Maio Laranja, movimento nacional voltado à conscientização e ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Getúlio Vargas, foram realizadas de 04 a 08 de maio, palestras com estudantes, voltadas à conscientização e prevenção da violência contra crianças e adolescentes.

A campanha Maio Laranja é um movimento nacional voltado à conscientização e ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes e, durante o mês de maio a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) destaca a importância do tema no ambiente educacional com palestras para conscientização e prevenção da violência contra crianças e adolescentes. A campanha faz referência ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A mobilização reforça a importância da informação e do acolhimento às vítimas, além de incentivar a denúncia de casos de violência. No ambiente educacional, a conscientização contribui para fortalecer o papel das escolas na orientação de estudantes e famílias, promovendo um espaço de segurança, respeito e proteção à infância e adolescência.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou que, a conscientização é fundamental para fortalecer a rede de proteção às crianças e adolescentes. “O Maio Laranja representa um momento importante para ampliar o diálogo sobre a proteção da infância e reforçar a responsabilidade coletiva no combate à violência.”

O secretário de Estado da Educação, Massud Badra destacou que, o ambiente escolar possui papel relevante na orientação e na conscientização. “As escolas são espaços importantes para o desenvolvimento de ações de orientação, diálogo e acolhimento, contribuindo para fortalecer a proteção de crianças e adolescentes, promovendo a ampliação do acesso à informação sobre o tema.”

A gerente de Saúde Escolar, Mara Carvalho salientou que, a prevenção é fundamental para fortalecer a proteção de crianças e adolescentes. “A prevenção é uma das estratégias mais importantes para a redução da violência infanto-juvenil. Ensinar, desde cedo, com abordagens apropriadas para cada faixa etária, conceitos e informações de autoproteção é fundamental para ampliar a proteção de crianças e adolescentes contra diferentes tipos de violações.’’

A estudante da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Getúlio Vargas, Ana Luiza Silva, de 16 anos destacou a importância das ações de conscientização realizadas no ambiente escolar. “Acho importante esse tipo de palestra para conscientizar e prevenir, porque ajuda os estudantes a entenderem mais sobre o assunto e saberem como buscar ajuda quando necessário.”