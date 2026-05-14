CGM de Porto Velho participa da 2ª Conferência Internacional de Integridade Pública e Privada

Por CGM

Publicada em 14/05/2026 às 16h51

A Controladoria Geral do Município (CGM) de Porto Velho marcou presença, representada pelo controlador geral adjunto Jeoval Batista, na 2ª Conferência Internacional de Integridade Pública e Privada, realizada nos dias 12 e 13 de maio, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

O evento foi promovido pela Controladoria Geral do Estado de São Paulo e reuniu especialistas, gestores públicos e representantes nacionais e internacionais para debater temas estratégicos relacionados à integridade, transparência e fortalecimento das instituições.

Com o tema “Integridade que orienta, Transparência que transforma: Construindo a confiança por meio do Acesso à Informação”, a conferência reforçou a importância da construção de uma cultura sólida de integridade na administração pública, ampliando a confiança da sociedade nas instituições governamentais.

O evento contou com palestrantes nacionais e internacionais e a presença de representantes de 19 países ibero-americanos integrantes da Rede de Transparência e Acesso à Informação (RTA), que participaram simultaneamente do 30º Encontro da RTA.

Durante a programação, foram debatidos temas relevantes como programas de integridade empresarial, acesso inclusivo à informação, auditoria na prevenção e detecção de fraudes, além da cooperação interinstitucional no combate à corrupção.

Para o controlador geral adjunto, Jeoval Batista, a participação de Porto Velho no encontro fortalece o compromisso da gestão municipal com as boas práticas administrativas. “A conferência proporcionou uma importante troca de experiências entre instituições de diferentes países, fortalecendo mecanismos de transparência e integridade que podem ser aplicados na gestão pública municipal”.

O controlador geral do município, Jonhy Milson, ressaltou que o debate internacional contribui diretamente para o aprimoramento das ações desenvolvidas pela CGM. “Eventos como esse ampliam nossa visão sobre governança e controle interno, permitindo que Porto Velho avance cada vez mais em políticas públicas voltadas à ética, eficiência e transparência”.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da participação da CGM em espaços de discussão voltados ao fortalecimento institucional. “Nossa gestão tem trabalhado para consolidar uma administração cada vez mais transparente, moderna e comprometida com a responsabilidade pública. Participar de conferências internacionais como essa demonstra que Porto Velho está alinhada às melhores práticas de integridade e governança”.

A participação da Controladoria Geral do Município reafirma a importância da troca de experiências e do diálogo entre instituições, fortalecendo ações voltadas à ética, transparência e integridade na gestão pública municipal.