Encontro na Defesa Civil Municipal reunirá órgãos técnicos em prol da sociedade

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 14/05/2026 às 16h39

A Prefeitura de Porto Velho dará mais um passo importante no fortalecimento das ações de prevenção e enfrentamento às crises climáticas no município.

No próximo dia 18 de maio, órgãos técnicos, instituições ambientais, universidades, usinas hidrelétricas e representantes de órgãos estaduais e federais estarão reunidos para integrar estudos já existentes e construir uma base única de dados sobre áreas vulneráveis da capital e dos distritos.

A iniciativa busca transformar informações técnicas em estratégias mais eficientes de prevenção, ampliando a capacidade de resposta do poder público e garantindo mais segurança para a população, principalmente em regiões historicamente afetadas pelas cheias dos rios.

A reunião acontece às 8h30, na Sala de Situação da Defesa Civil Municipal, e contará com representantes de instituições como CPRM, CENSIPAM, ANA, Defesa Civil Estadual, DNIT, UNIR e usinas hidrelétricas.

“É importante a participação de todos nessa reunião, que entre vários temas que serão abordados, contará com a integração entre as entidades diretamente envolvidas nesse tema”, disse o Dr. Marcos Berti, Superintendente da Defesa Civil Municipal.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, a iniciativa tem como objetivo aperfeiçoar os sistemas de alerta, fortalecer os planos de evacuação, identificar áreas de maior vulnerabilidade e organizar respostas mais rápidas e eficientes em casos de emergência.

“Vivemos em uma região amazônica que precisa de extrema atenção no que diz respeito à política de impactos climáticos. Por esse motivo, a Sala de Situação foi implantada desde o ano passado e agora seguimos avançando nessa medida que preserva a vida dos nossos munícipes”.

Por meio de um planejamento integrado, capaz de atender tanto moradores das áreas urbanas quanto comunidades rurais e ribeirinhas, reduzindo impactos e aumentando a proteção das famílias durante os períodos de crise climática, a prefeitura vem se mostrando presente e atuante dentro das comunidades.