TRT-14 abre calendário comemorativo de 40 anos com lançamento da exposição “Memórias Cartorárias”

Por TRT

Publicada em 14/05/2026 às 16h33

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) realizou, na manhã da última terça-feira (12/5), a cerimônia de abertura da exposição “Memórias Cartorárias” e o lançamento oficial da logomarca comemorativa dos 40 anos de instalação do Regional. O evento ocorreu no Memorial-14, no edifício-sede do Tribunal, em Porto Velho, e marcou o início do calendário institucional de celebrações alusivas às quatro décadas da Justiça do Trabalho nos estados de Rondônia e Acre.

A exposição tem como proposta resgatar, preservar e difundir a trajetória histórica da Justiça do Trabalho na região amazônica, reunindo documentos, registros e elementos que retratam a construção institucional do TRT-14 ao longo de sua história.

A cerimônia contou com a presença do presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior; da desembargadora Vania Maria da Rocha Abensur, presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental e Memória; do vice-presidente do TRT-14, desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo; do desembargador Francisco Cruz, do procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região, Lucas Barbosa Brum; além de magistrados(as), servidores(as) e representantes de instituições parceiras e autoridades convidadas.

Entre as autoridades presentes estiveram ainda a superintendente regional do Ministério do Trabalho e Emprego em Rondônia, Tereza Janete Cordova Santos, e Rodrigo Borges Soares, presidente da Comissão Especial de Estudo de Direito do Trabalho da OAB Rondônia, representando a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia.

Durante a abertura, a desembargadora Vania Maria da Rocha Abensur destacou a importância da preservação da memória institucional como instrumento de valorização da trajetória da Justiça do Trabalho e de fortalecimento da identidade do Regional. Já o procurador-chefe do MPT, Lucas Barbosa Brum, ressaltou a relevância da atuação histórica das instituições trabalhistas na promoção da cidadania e dos direitos sociais.

Em seu pronunciamento, o presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, enfatizou o significado simbólico da celebração dos 40 anos do Tribunal e da preservação da memória institucional. “Celebrar a memória é também reafirmar o compromisso da Justiça do Trabalho com sua missão pública, reconhecendo a contribuição de magistrados(as), servidores(as), trabalhadores(as) e de toda a sociedade na construção dessa trajetória”, afirmou.

Um dos momentos centrais da cerimônia foi o descerramento da logomarca comemorativa dos 40 anos do TRT-14, realizado pelo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Lucas Brum, a desembargadora Vania Abensur, o vice-presidente do TRT-14, Carlos Augusto Gomes Lôbo e o presidente do TRT-14, Ilson Alves Pequeno Junior .

Após a solenidade, os convidados participaram da visitação oficial da exposição “Memórias Cartorárias”, instalada no Memorial-14, espaço dedicado à preservação da história institucional do Tribunal. A mostra permanece aberta ao público e integra as ações comemorativas previstas ao longo de 2026.