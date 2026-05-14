Governo fortalece segurança pública com adesão ao plano nacional Brasil Contra o Crime Organizado

Por Gerlen Oliveira

Publicada em 14/05/2026 às 16h24

O governo de Rondônia aderiu ao Plano Nacional de Combate ao Crime Organizado “Brasil Contra o Crime Organizado”, lançado pelo governo Federal nesta terça-feira (12), no Palácio do Planalto. A iniciativa nacional tem como foco principal a desarticulação financeira e operacional de facções criminosas, além do fortalecimento das ações integradas de inteligência e repressão qualificada em todo o país.

Formalizado por decreto presidencial Decreto nº 12.966, de 12 de maio de 2026 o programa prevê investimentos de aproximadamente R$ 11,1 bilhões para ampliação das ações de segurança pública, fortalecimento do sistema prisional e integração entre União, estados e municípios no enfrentamento às organizações criminosas.

O plano nacional foi estruturado em quatro eixos principais de atuação: fortalecimento da inteligência e monitoramento integrado; ampliação das operações conjuntas de combate ao crime organizado e tráfico de armas; intensificação das ações de investigação patrimonial e asfixia financeira das facções criminosas; além da cooperação técnica e ampliação de investimentos em segurança pública por meio de recursos federais e financiamentos.

Em Rondônia, a coordenação das ações ficará sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), que já possui planejamento estratégico definido para execução das medidas previstas no plano nacional.

Governo de Rondônia tem atuado firme no combate ao crime organizado

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou que, o estado já vem desenvolvendo ações permanentes de enfrentamento ao crime organizado e que a adesão ao programa federal fortalece ainda mais a capacidade operacional das forças de segurança. “Rondônia já possui uma atuação firme no combate às organizações criminosas, com investimentos constantes em inteligência, tecnologia e estrutura das forças de segurança. A participação no programa nacional amplia ainda mais essa integração com o governo Federal e fortalece as ações que garantem mais segurança à população.”

O secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, Hélio Pachá enfatizou que Rondônia já vem se antecipando às estratégias previstas no plano nacional. “A Sesdec já possui planejamento estratégico definido para atuação dentro dos eixos do programa nacional e, seguirá atuando de forma firme, integrada e técnica no enfrentamento ao crime organizado, especialmente no fortalecimento das atividades de inteligência, integração operacional entre as forças de segurança e intensificação das ações de combate às facções criminosas.

SOBRE O PLANO

O programa “Brasil Contra o Crime Organizado” foi estruturado em quatro eixos principais: asfixia financeira do crime organizado; enfrentamento ao tráfico de armas; ampliação das taxas de esclarecimento de homicídios; e reforço da segurança no sistema prisional.

Entre as medidas previstas, estão: o fortalecimento das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficcos), ampliação dos Centros Integrados de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos (Cifras), utilização de novas tecnologias para rastreamento de fluxos ilícitos, além da ampliação de leilões de bens apreendidos.

Na área penitenciária, o programa prevê reforço da inteligência penal, implantação de padrões de segurança máxima em 138 presídios estaduais, bloqueio de comunicações ilícitas e criação do Centro Nacional de Inteligência Penal (Cnip).

Já no eixo de esclarecimento de homicídios, a estratégia nacional prevê investimentos no fortalecimento das polícias científicas, institutos médico-legais, ampliação dos bancos de perfis genéticos e modernização do sistema nacional de análise balística.

Para 2026, o programa contará com previsão de R$ 1,065 bilhão em investimentos, sendo R$ 302,2 milhões destinados à asfixia financeira do crime organizado; R$ 324,1 milhões para fortalecimento do sistema prisional; R$ 196,7 milhões para ações de esclarecimento de homicídios; e R$ 145,2 milhões voltados ao enfrentamento do tráfico de armas.