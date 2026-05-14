Produtores e estudantes podem se inscrever em oficinas da Idaron na 13ª Rondônia Rural Show Internacional

Por Toni Francis

Publicada em 14/05/2026 às 16h42

Estão abertas as inscrições para 11 oficinas técnicas que serão realizadas pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado (Idaron) durante a 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, entre os dias 25 e 29 de maio, no miniauditório da bovinocultura. As atividades são gratuitas e voltadas a produtores rurais, estudantes e profissionais ligados ao setor agropecuário, com emissão de certificados. As vagas são limitadas. (INSCREVA-SE AQUI!)

As oficinas têm como objetivo apresentar as ações da defesa agropecuária desenvolvidas no estado, com foco na sustentabilidade da produção rural, e alertar sobre os aspectos legais da utilização de algumas tecnologias na proteção das lavouras.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as oficinas reforçam o compromisso do governo estadual com o fortalecimento da defesa agropecuária e a valorização do produtor rural. “Investir em capacitação técnica e educação sanitária é fundamental para fortalecer a produção agropecuária, garantir mais segurança sanitária e ampliar a competitividade do setor produtivo de Rondônia”, destacou.

O presidente da Idaron, Julio Cesar Rocha Peres, explica que, além das capacitações técnicas, o estande da Agência contará com atendimento ao público para orientações sobre sistemas de defesa sanitária, uso de aplicativos, atualização cadastral e acesso a serviços online, além de dinâmicas e jogos educativos. “No estande da Idaron também serão disponibilizados materiais técnicos com orientação ao produtor rural, exposição de maquetes, banners informativos e apresentação de vídeos voltados à defesa sanitária agropecuária”, destacou o presidente.

As ações integram o conjunto de atividades promovidas pela Idaron com apoio do governo de Rondônia para fortalecer a educação sanitária e ampliar o acesso às informações técnicas no campo. A iniciativa busca contribuir para a valorização da produção agropecuária e o fortalecimento da economia rural no estado.

ALINHAMENTO

A coordenadora do Programa de Educação Sanitária, Rachel Barbosa, explica que os temas das oficinas resultam de um alinhamento com as demais áreas técnicas da Idaron, a fim de promover maior interação do público com as estratégias de defesa agropecuária promovidas pelo governo do Estado.

“Entre os temas abordados nas oficinas estão trânsito agropecuário seguro, qualidade sanitária de sementes, pulverização aeroagrícola de agrotóxicos e cadastro de prestadores de serviços, inspeção sanitária, prevenção à influenza aviária, raiva animal, cadastro agropecuário, vassoura-de-bruxa da mandioca, doenças transmitidas por alimentos e os desafios da brucelose e tuberculose na pecuária rondoniense”, destaca Rachel Barbosa.

Durante a programação da Rondônia Rural Show Internacional, a Idaron também promoverá o 8º Fórum Estadual para Manutenção da Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinação, que este ano tem como tema “Pecuária forte e o papel do produtor na proteção do rebanho”. O encontro reunirá produtores rurais, representantes políticos e instituições públicas e privadas ligadas ao agronegócio para debater estratégias de biosseguridade e fortalecimento da defesa sanitária animal.

O fórum atende às exigências da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e tem como finalidade alinhar ações entre governo, setor produtivo e entidades técnicas para garantir a manutenção do status sanitário de Rondônia como zona livre de febre aftosa sem vacinação.