Prefeitura intensifica obras de drenagem e limpeza no bairro Conceição

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 14/05/2026 às 16h21

Em uma iniciativa que vem se repetindo em várias regiões do Município, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), iniciou uma importante frente de trabalho no bairro Conceição, com ações de limpeza de bueiros, abertura de canal e substituição de equipamentos utilizados no escoamento da água.

Os serviços estão sendo realizados na rua Elias de Souza, onde equipes e maquinários atuam para solucionar um antigo problema de acúmulo de água que afeta moradores da região. A obra inclui a instalação de tubulações e a abertura de um canal para melhorar a drenagem e garantir maior vazão durante o período chuvoso.

Durante a execução dos trabalhos, servidores da prefeitura identificaram diversos bueiros completamente obstruídos, situação que vinha prejudicando o funcionamento da rede de drenagem e contribuindo diretamente para os transtornos enfrentados pela comunidade.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que as ações fazem parte de um amplo planejamento executado simultaneamente em diferentes regiões da capital.

Servidores da prefeitura identificaram diversos bueiros completamente obstruídos

“Estamos avançando com obras estruturantes em vários pontos da cidade ao mesmo tempo. Nosso compromisso é enfrentar problemas históricos que afetam diretamente a população, levando mais dignidade, segurança e qualidade de vida para os moradores”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Catanhede, ressaltou que a prefeitura vem seguindo um cronograma estratégico de ações que já apresenta resultados positivos nas comunidades atendidas.

“Estamos executando um cronograma de serviços que contempla limpeza, drenagem e recuperação de vias em diversas regiões da capital. Esse trabalho já vem impactando positivamente as comunidades e melhorando as condições de infraestrutura dos bairros”, destacou o secretário.

A Prefeitura de Porto Velho segue intensificando os serviços de manutenção urbana e drenagem em áreas consideradas críticas, buscando reduzir os impactos causados pelas chuvas e garantir melhores condições de trafegabilidade para a população.