Jean Mendonça garante R$ 250 mil para EXPOPAR e reforça apoio ao desenvolvimento de Parecis

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/05/2026 às 15h20

O fortalecimento da economia local de Parecis esteve entre os temas discutidos em reunião realizada no gabinete do deputado estadual Jean Mendonça com o vereador Serjão. O encontro contou ainda com a presença do assessor Neto e teve como pauta principal ações voltadas ao desenvolvimento do município.

Durante a agenda, foi assegurado pelo parlamentar o repasse de R$ 250 mil em emenda parlamentar para contribuir com a realização da EXPOPAR, feira prevista para ocorrer entre os dias 4 e 7 de junho. Segundo o deputado, o investimento busca apoiar um evento considerado relevante para a movimentação econômica da cidade.

Além do caráter festivo, a EXPOPAR foi apontada como um espaço de fortalecimento das atividades econômicas locais, reunindo empreendedores de diferentes segmentos para exposição e comercialização de produtos. A feira também é vista como um ambiente de incentivo à geração de renda, criação de empregos e estímulo ao comércio no município.

De acordo com Jean Mendonça, o apoio ao evento faz parte das iniciativas voltadas ao fortalecimento de Parecis, com foco em ações de incentivo ao desenvolvimento econômico local. A reunião também serviu para apresentação de demandas do município levadas pelo vereador Serjão ao gabinete parlamentar.