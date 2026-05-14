Zé Felipe surge com os 3 filhos e desabafa sobre paternidade

Por R7

Publicada em 14/05/2026 às 16h13

O cantor Zé Felipe mostrou os filhos e desabafou sobre conciliar a paternidade com a carreira. O artista que tem uma agenda de trabalho bem agitada e é pai de três crianças. O trio é fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora e empresária Virgínia Fonseca com quem foi casado.

Eles ficaram juntos por aproximadamente cinco anos, mas em maio do ano passado decidiram seguir caminhos diferentes. A separação pegou a todos de surpresa. Um dos motivos é que os famosos sempre dividiram bastante de sua vida pessoal na internet. Ainda assim nunca deixaram transparecer que algo não ia bem.

Da união, eles são pais de três herdeiros, duas meninas e um menino. A primogênita é Maria Alice de quatro anos de idade. Maria Flor, de três anos, é a irmã do meio. Enquanto José Leonardo é o caçulinha. O pequeno tem um ano e oito meses de vida e recebeu esse nome em homenagem ao avô, o sertanejo Leonardo, pai de Zé Felipe.

Com o fim do casamento, os pequenos passam parte do tempo com cada um dos pais. Em seu perfil, Zé Felipe respondeu algumas perguntas dos seguidores. “Pra você qual a maior dificuldade em conciliar a paternidade com a agenda de shows”, quis saber uma internauta ao interagir com o artista.

“É a logística, né? De ficar indo e vindo. Mas, graças a Deus trabalhando. A gente consegue organizar tudo isso também e como são épocas do ano que eu acelero mais para fazer shows. Depois, eu fico uns 10 ou 8, em um mês. São épocas no ano que eu faço mais que isso, são datas esporádicas. Então, dá pra organizar certinho. Claro, em datas especiais de aniversário ou se tem alguma coisa na escola eu já não fecho compromisso nenhum. Até porque minha prioridade são eles”, explicou.