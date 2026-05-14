Se condenado por injúria, Ed Motta pode cumprir pena de até três anos de prisão

Por Fabíola Reipert

Publicada em 14/05/2026 às 16h05

Ed Motta foi chamado à delegacia após se envolver em uma confusão em um restaurante, no Rio de Janeiro, no último dia 2 de maio.

O cantor arrumou uma briga por causa da cobrança da chamada taxa de rolha, já que ele levou o próprio vinho para beber no estabelecimento. Ed chegou a jogar uma cadeira em direção a um funcionário do restaurante.

Outro profissional alegou que o músico fez ofensas xenofóbicas contra nordestinos e, agora, ele é investigado por injúria racial. Imagens da câmera de segurança do restaurante também mostram Ed Motta arremessando uma cadeira, e outro homem jogando uma garrafa de vidro.

Nesta terça-feira (12), Ed Motta prestou depoimento em delegacia da Gávea, no Rio. Se condenado, o cantor pode cumprir pena de 1 a 3 anos de prisão.