Deputada Sílvia Cristina intercede e Ministério retoma portarias de revisão do enquadramento

Por assessoria

Publicada em 14/05/2026 às 16h23

O Ministério da Gestão e Inovação retomou a publicação de portarias de revisão do enquadramento NA-NI dos servidores dos ex-territórios. A divulgação da nova portaria ocorre uma semana após a deputada federal Sílvia Cristina se reunir com a ministra Esther Dweck e solicitar a retomada dessas publicações.

“Na semana passada, buscamos o Ministério da Gestão e Inovação e a ministra nos garantiu que iria retomar a publicação dessas portarias, fazendo justiça com os servidores dos ex-territórios federais, que aguardam o enquadramento NA e NI”, disse a deputada.

Ela também destacou a mobilização em conjunto com o Sindicato dos Servidores Federais de Rondônia (Sindsef/RO). “O presidente Almir José, o jurídico com o Dr. Elton Assis sempre acompanhando esse trabalho e agora tivemos essa excelente notícia para os nossos servidores do ex-território. Vamos seguir acompanhando e lutando para a continuidade da publicação de novas portarias até que todos sejam contemplados”, completou Sílvia.

Transposição

A parlamentar aproveitou para informar que na próxima semana, em Brasília, vai procurar o deputado Acácio Favacho (MDB/AP), relator da PEC 47 da transposição na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), da Câmara dos Deputados, para saber do andamento do relatório, tão esperado por servidores do ex-território, contratados até 1991,