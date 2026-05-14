Jornada Exportadora conecta empresas brasileiras aos mercados da África

Por Agência Brasil

Publicada em 14/05/2026 às 16h01

Empresas brasileiras dos setores de casa, construção, máquinas e equipamentos terão a oportunidade de ampliar fronteiras e iniciar conexões no mercado internacional por meio da Jornada Exportadora 2026, que será realizada entre os dias 21 e 31 de julho, em Luanda, capital de Angola, e em Joanesburgo, na África do Sul.

A Jornada Exportadora é realizada em parceria com o Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras (CECIEx), o Sebrae Nacional, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e a BahiaInveste. A ação também está aberta para empresas rondonienses interessadas em iniciar ou fortalecer sua atuação no comércio exterior.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a competitividade dos empreendedores brasileiros, preparando empresas para expandirem seus negócios e acessarem mercados internacionais cada vez mais dinâmicos e competitivos. A ação é voltada especialmente para empresas não exportadoras e exportadoras iniciantes.

A programação inclui mentorias especializadas, rodadas de negócios com compradores internacionais, agendas comerciais personalizadas e visitas técnicas a empresas de referência. Além da experiência internacional, a Jornada Exportadora também prevê a possibilidade de apoio financeiro para despesas com passagem aérea e hospedagem, conforme Regulamento de Participação.

A proposta é ampliar oportunidades de negócios e incentivar a inserção de pequenos negócios no mercado global. Em um cenário econômico cada vez mais conectado, iniciativas como essa aproximam empresas de novos mercados e criam caminhos para expansão internacional.

Empresas interessadas podem se inscrever na Jornada Exportadora 2026 até 17 de maio.