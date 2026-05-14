Creche Maria Aparecida Gomes recebe palestra de educação ambiental

Por Assessoria

Publicada em 14/05/2026 às 15h08

A Creche Maria Aparecida Gomes recebeu uma palestra de educação ambiental promovida pela equipe da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), de Porto Velho, em parceria com a equipe de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Pimenta Bueno.

A atividade teve como objetivo conscientizar as crianças, de forma lúdica e educativa, sobre a importância da preservação do meio ambiente, reciclagem, descarte correto de resíduos, prevenção às queimadas e cuidados com a natureza.

Durante a programação, os alunos participaram de dinâmicas, atividades educativas e momentos de interação, estimulando desde cedo a consciência ambiental e o compromisso com práticas sustentáveis.

A iniciativa reforça a importância da parceria entre Estado e Município no desenvolvimento de ações voltadas à educação ambiental e à formação cidadã das novas gerações.

A ação também evidencia o compromisso das instituições envolvidas com a construção de uma sociedade mais consciente, sustentável e responsável com o futuro do meio ambiente e da comunidade.