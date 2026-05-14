Deputada Lebrinha garante R$ 2 milhões para cirurgias gerais em Alvorada do Oeste

Por Julia Cardoso

Publicada em 14/05/2026 às 15h09

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (PRD) destinou R$ 2.047.000 para o custeio de cirurgias gerais no município de Alvorada do Oeste. O valor foi viabilizado em parceria com o prefeito Jair Luiz e os vereadores Diego e Osmar.



O recurso será utilizado para dar mais agilidade à realização de cirurgias pela rede municipal de saúde. A medida deve beneficiar pacientes de diferentes faixas etárias que aguardam por consultas, exames e acompanhamento médico.



Segundo a deputada, o investimento contribui para reduzir a fila de espera e melhorar o acesso da população aos serviços de saúde.



“Trabalhamos para que a população tenha acesso aos procedimentos e ao atendimento necessário dentro do próprio município. Esse investimento reforça nosso compromisso com a saúde pública e com as pessoas que aguardam por cirurgias e atendimentos diários”, afirmou Lebrinha.



A deputada defende a descentralização da saúde como forma de facilitar o acesso da população aos serviços especializados e reduzir o deslocamento de pacientes para outras cidades.