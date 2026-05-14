Bruno Bolsonaro Scheid critica “oportunismo” após repercussão de áudio envolvendo Flávio Bolsonaro

Por Assessoria

Publicada em 14/05/2026 às 15h10

O pré-candidato ao Senado por Rondônia, Bruno Bolsonaro Scheid (PL), comentou a repercussão do áudio divulgado pelo site The Intercept Brasil envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e afirmou ver precipitação nas críticas feitas por setores que, segundo ele, estariam se afastando do grupo político bolsonarista diante da nova controvérsia.

Em manifestação pública, Bruno declarou que o episódio precisa ser analisado com cautela e defendeu que não há, até o momento, elementos que justifiquem condenações antecipadas no campo político. Segundo ele, a situação remete a momentos anteriores em que, na visão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusações divulgadas contra o grupo acabaram não se sustentando ao longo do tempo.

“O que estou vendo é muita gente se antecipando, fazendo julgamentos antes que todos os fatos estejam esclarecidos. O debate público exige responsabilidade, especialmente quando envolve figuras de relevância nacional”, afirmou.

Bruno também criticou o que classificou como comportamento oportunista de antigos aliados, citando episódios passados de desgaste político enfrentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. “Lá atrás, muitos oportunistas e falsos bolsonaristas usaram a imagem do presidente Jair Bolsonaro, mas atacaram e abandonaram o barco nas primeiras dificuldades”, declarou. Para o pré-candidato, parte das reações atuais seria movida mais por conveniência política do que por uma análise objetiva dos fatos.

Ao reafirmar seu posicionamento político, Bruno disse manter confiança no projeto ideológico defendido pelo ex-presidente e seus aliados, destacando que prefere aguardar o desdobramento completo do caso antes de qualquer conclusão definitiva. “Hoje, vejo o mesmo filme se repetir”, concluiu.