Recursos assegurados pelo deputado Cirone Deiró facilitam dia a dia de quem vive na área rural

Por Eli Batista

Publicada em 14/05/2026 às 11h24

O deputado estadual Cirone Deiró disse que, desde o início de seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa, escolheu defender aqueles que acordam cedo para trabalhar e ajudar o Estado a crescer. Parceiro das associações de produtores rurais, ele tem priorizado investimentos na agricultura familiar. O apoio do governador, coronel Marcos Rocha, segundo o parlamentar, tem sido decisivo na liberação dos recursos.

O trabalho desenvolvido pelo deputado tem garantido a chegada de maquinário, equipamentos e implementos agrícolas nas associações de produtores rurais. A chegada de placas de energia solar também já se tornou realidade.

A Associação Juventude, localizada no município de Cacoal, já foi contemplada, por meio de emenda do deputado, com um micro trator cortador de grama, além de um torrador, um descascador e um secador de café. “A instalação das placas solares é mais um sonho, que se tornou realidade, pelas mãos do nosso deputado”, disse o agricultor Wanderlei Knaack, presidente da associação. Na opinião de Wanderlei, a agricultura rondoniense tem o antes e o depois do deputado Cirone, “porque ele simplesmente revolucionou a realidade das associações de produtores rurais”.

O agricultor Sérgio Ferreira, presidente da Associação dos Produtores Rurais da Agricultura Familiar (Aproaf), de Presidente Médici, explicou que os recursos assegurados por Cirone garantiram a aquisição de um trator, que atende não só os associados, mas também outros agricultores do município. “Agora podemos fazer nossos plantios na hora certa, melhorar a qualidade de nossas lavouras, aumentar nossa produção e nossos ganhos”, disse.

O trabalho desenvolvido pelo parlamentar não se concentra apenas na viabilização dos recursos para a aquisição de equipamentos e implementos. “Recebemos o apoio do deputado Cirone, desde o início, quando decidimos regularizar a documentação da associação, por isso sempre soubemos que estávamos mexendo com gente boa”, disse o agricultor Fernando Lima da Silva, secretário da Associação de Produtores Rurais Rio Branco (Asprorib), localizada no município de Ministro Andreazza.