Projeto “Boas Ideias” transforma criatividade em ações concretas e impulsiona empreendedorismo

Por Rejane Júlia

Publicada em 14/05/2026 às 11h57

A inovação no serviço público muitas vezes nasce da experiência de quem vive a rotina da instituição. Na Companhia de Água e Esgotos de Rondônia (Caerd), essa percepção ganhou forma com o Projeto “Boas Ideias”, iniciativa que transforma sugestões de empregados em ações concretas e fortalece a cultura de participação, inovação e valorização humana.

Mais do que um canal de sugestões, o projeto funciona como um programa contínuo de estímulo à criatividade. A proposta é abrir espaço para que empregados apresentem ideias capazes de melhorar processos, promover integração e gerar novas oportunidades dentro da Companhia, e transformá-las em projetos reais.

Empreendedora, América Maria apresentou no espaço seus produtos naturais

Segundo o titular da Coordenadoria de Gestão Administrativa (Cgad), Nilton Oliveira, a iniciativa está alinhada ao planejamento estratégico da empresa. “Criamos um ambiente onde o empregado deixa de ser apenas executor e passa a ser agente de transformação. Quando uma ideia é aprovada, ela ganha estrutura e se torna ação concreta”, destaca.

A iniciativa também reflete uma diretriz mais ampla do governo de Rondônia, voltada à modernização da administração pública e à valorização do capital humano. Para o governador Marcos Rocha, incentivar a participação dos funcionários fortalece a gestão e impacta diretamente a qualidade dos serviços prestados à população.

PRIMEIROS RESULTADOS

Pouco tempo após sua criação, o projeto já apresenta resultados. Um dos principais exemplos é a Feirinha do Empreendedor Caerdiano – Ideias e Oportunidades, realizada na sede da Companhia, em Porto Velho.

A iniciativa surgiu da sugestão da funcionária América Maria Ferreira e rapidamente saiu do papel. Na primeira edição, reuniu 19 empregados empreendedores, com produtos que vão de alimentos artesanais a itens de beleza, vestuário e produtos naturais. O ambiente corporativo deu lugar a um espaço de convivência e troca, marcado por sabores, criatividade e interação entre colegas.

O funcionário José Maria, que participou com produtos do sítio da família, destacou a receptividade. “Vendemos tudo. Foi uma oportunidade de mostrar nosso trabalho e perceber que existe apoio para quem empreende”, relatou.

A funcionária Daiane Cruz, da Diretoria Técnica e Operacional (DTO), também comemorou o retorno do público. “Ver as pessoas elogiando e voltando para comprar mais foi gratificante. Esse reconhecimento faz toda a diferença”, afirmou.

Para a funcionária Débora Reis, a iniciativa revela o potencial interno da Companhia. “A feira mostra que podemos compartilhar talentos e crescer juntos. É um incentivo que faz a gente acreditar nas próprias ideias”, disse.

Entre elogios e novas vendas, Daiane Cruz vivenciou de perto o sucesso da feirinha

ENGAJAMENTO INTERNO

A feirinha também mobilizou os colegas que prestigiaram o evento. O empregado Jéfiter Neves destacou a diversidade dos produtos, enquanto a funcionária Sueli Frigo ressaltou a qualidade e o cuidado na produção.

Para a coordenadora do projeto, Ana Paula Souza, o resultado confirma a proposta. “Grandes transformações podem nascer de ideias simples. O que vimos foi engajamento, criatividade e senso de pertencimento”, ressaltou.

Idealizadora da feirinha, América Maria resume o impacto da ação. “Ver a ideia ganhar vida e unir as pessoas mostra que existem muitos talentos na Companhia. Quando há oportunidade, tudo se transforma”, destacou.

INOVAÇÃO

Mais do que uma ação pontual, o Projeto Boas Ideias consolida uma mudança de cultura: a valorização do empregado como protagonista da inovação.

Para a diretora administrativa e comercial, Elisandra Loras, a iniciativa aponta para o futuro da gestão pública. “Ao estimular o protagonismo dos empregados, fortalecemos uma cultura baseada no diálogo, na criatividade e na construção coletiva”, concluiu.

Com resultados já visíveis, o projeto segue transformando o ambiente interno da Companhia e demonstrando que boas ideias, quando valorizadas, geram oportunidades, integram pessoas e inspiram novas formas de fazer gestão pública.

O presidente da Caerd, Cleverson Brancalhão, destacou que, “quando valorizamos as ideias dos nossos empregados, fortalecemos uma gestão mais inovadora e eficiente. O Projeto Boas Ideias mostra que a transformação começa de dentro”.

A proposta agora é ampliar o projeto, com edições periódicas e possibilidade de expansão para outras unidades da Caerd no estado.