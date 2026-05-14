Após um ano, moradores do Liberdade celebram mudanças no trânsito

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 14/05/2026 às 12h02

Há um ano, a empresária Elisandra de Castro enfrentava dificuldades diárias por conta das mudanças no trânsito implantadas no bairro Liberdade, em Porto Velho. A alteração no fluxo das ruas afetava diretamente o acesso de clientes ao seu comércio e gerava transtornos para moradores e motoristas que circulam pela região.

Ruas tradicionalmente conhecidas pelo tráfego em mão dupla passaram a operar em sentido único, provocando reclamações constantes da população. O bairro Liberdade concentra grande movimentação por abrigar bancos, hospitais, órgãos públicos e diversos estabelecimentos comerciais, o que aumentou ainda mais os impactos da mudança.

Diante das reclamações apresentadas pelos moradores e comerciantes, a Prefeitura de Porto Velho reviu a medida e restabeleceu o sentido original das vias logo nos primeiros meses da atual gestão. A decisão trouxe reflexos imediatos para quem vive e trabalha na região.

“Depois de um ano a gente percebe o quanto poderia ter perdido se nada tivesse sido feito. É impossível não ficar agradecida por termos sido ouvidos de maneira tão rápida pela prefeitura, que entendeu o nosso transtorno e resolveu o problema”, afirmou Elisandra de Castro.

O prefeito Léo Moraes destacou que a gestão municipal mantém o compromisso de ouvir a população e agir de forma rápida nas demandas consideradas prioritárias para a cidade.

“O cidadão porto-velhense pode ter a certeza de que tem à disposição uma prefeitura dedicada a resolver as demandas de maneira célere e eficiente, garantindo o bem-estar da nossa população”.

O secretário municipal de Infraestrutura, Iremar Torres, ressaltou que a decisão de restabelecer o fluxo original das vias foi baseada no diálogo com a comunidade e na análise técnica realizada pelas equipes da Prefeitura.

“Nosso objetivo sempre foi garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para quem circula pelo bairro Liberdade. A gestão ouviu comerciantes, moradores e motoristas para tomar uma decisão equilibrada e eficiente, respeitando a realidade da região e as necessidades da população”, afirmou o secretário.

A Prefeitura de Porto Velho segue recebendo sugestões, reclamações e solicitações da população por meio dos canais oficiais de atendimento e também pela Ouvidoria Municipal, disponível no Portal do Município.