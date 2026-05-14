Vidas que transformam vidas: a superação de uma vítima de violência doméstica a partir de uma decisão do Judiciário de Rondônia 

A série do judiciário que demonstra como decisões, ações, programas, projetos, ou simplesmente a difusão de informações sobre direitos podem provocar impactos profundos na vida das pessoas traz mais um exemplo emocionante de superação.
Trata-se da história de Leide Damaceno, que sofria todos os tipos de violência doméstica durante longo período do casamento e que, depois de buscar a separação, se viu em uma situação de pânico e desespero.
Ela foi ouvida pela juíza Juliana Paula da Silva, que, no cumprimento do seu dever, concedeu medidas de proteção à mulher. A decisão se tornou um marco para a transformação em sua vida.
No vídeo especial feito pela comunicação do Tribunal, a trajetória dessa mulher batalhadora, que reconstruiu sua vida e dos filhos se tornando hoje uma assistente social, coordenadora de um Creas (Centro de Referência em assistência social), órgão que lida com mulheres que passaram pela mesma situação que ela.
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