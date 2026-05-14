Prefeitura de Porto Velho avança com regularização fundiária no bairro Mato Grosso

Por Alex Fontes

Publicada em 14/05/2026 às 11h41

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Regularização Fundiária e Habitação (Semdec), segue avançando com os trabalhos da Regularização Fundiária Urbana (Reurb) no bairro Mato Grosso, localizado na região Central da capital.

Dando continuidade às ações iniciadas na última semana, as equipes técnicas da Semdec permanecem em campo realizando visitas domiciliares, levantamentos técnicos, cadastramentos e atendimentos às famílias da localidade, garantindo o andamento dos processos necessários para emissão dos títulos definitivos.

Segundo a Semdec, a regularização fundiária representa uma importante ferramenta de transformação social, proporcionando dignidade, valorização imobiliária e reconhecimento legal para famílias que aguardam há décadas pela documentação definitiva de seus imóveis.

O secretário municipal Raimundo Alencar, destacou que a Prefeitura de Porto Velho segue empenhada em ampliar as ações de regularização em diferentes regiões da cidade, garantindo mais cidadania e qualidade de vida à população.

“Nosso compromisso é continuar avançando com responsabilidade e seriedade, levando segurança jurídica e dignidade às famílias porto-velhenses. A regularização fundiária transforma vidas e fortalece o desenvolvimento organizado da nossa cidade”, ressaltou o secretário.

A colaboradora Tanhama Barbosa, que acompanha as atividades desenvolvidas no bairro, destacou a importância da iniciativa para os moradores beneficiados pelo programa.

“Acompanhar esse trabalho de perto e ouvir os moradores é muito gratificante. Muitas famílias aguardam há anos pela regularização dos seus imóveis, e ver esse processo avançando representa mais dignidade, segurança e esperança para toda a comunidade”.

Para o prefeito Léo Moraes, a regularização fundiária representa mais dignidade e segurança para as famílias.

“Estamos trabalhando para garantir que mais famílias tenham o direito à documentação definitiva de seus imóveis. Isso significa segurança jurídica, valorização das propriedades e mais tranquilidade para quem aguardou durante muitos anos por esse reconhecimento”, afirmou o prefeito.

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semdec, segue fortalecendo as políticas públicas de habitação e regularização fundiária, promovendo ações que contribuem diretamente para uma cidade mais organizada, humana e preparada para o futuro.