Deputado Edevaldo Neves destina R$ 70 mil para fortalecer atendimentos da APAE de Cabixi

Por Assessoria

Publicada em 14/05/2026 às 11h22

O deputado estadual Edevaldo Neves destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 70 mil para fortalecer os atendimentos realizados pela APAE de Cabixi, no Cone Sul de Rondônia.

O recurso atende a uma solicitação do vereador Roquinho e será utilizado na contratação de profissionais especializados para atuar diretamente no atendimento das pessoas assistidas pela instituição.

A emenda garantirá a contratação de:

* 1 fisioterapeuta;

* 1 psicólogo;

* 1 educador físico.

Os atendimentos serão realizados ao longo de 12 meses, contribuindo para ampliar a qualidade dos serviços oferecidos pela APAE e promovendo mais inclusão, cuidado e qualidade de vida para os usuários da instituição.

Edevaldo Neves destacou a importância de investir em ações que fortaleçam o atendimento especializado nos municípios do interior, principalmente em instituições que desempenham papel essencial no acolhimento e acompanhamento de pessoas com deficiência.

A iniciativa foi comemorada pela comunidade local e reforça o compromisso com a saúde, assistência e inclusão social em Cabixi.