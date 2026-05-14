SEMAS:Famílias beneficiárias de programas sociais devem atualizar cadastro

Por Assessoria

Publicada em 14/05/2026 às 14h51

A Prefeitura Municipal, por meio da SEMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), convida a população para uma importante ação de atualização cadastral.

QUANDO?

Do dia 20 ao dia 29.

QUEM DEVE PARTICIPAR?

Famílias que estão com o Cadastro Único desatualizado há mais de dois anos.

Beneficiários do Bolsa Família e BPC.

POR QUE ATUALIZAR?

Manter seus dados em dia é essencial para evitar bloqueios, suspensões ou o cancelamento definitivo dos seus benefícios. Além disso, garante mais segurança e acesso direto aos seus direitos.

ONDE IR?

Procure o setor do Cadastro Único na Praça CEU das Artes.

Endereço: Avenida São Paulo, nº 4468, Bairro Beira Rio – Rolim de Moura/RO.

Não deixe para a última hora! Regularize sua situação e garanta a continuidade dos seus benefícios.

Para mais informações, acesse nosso site oficial: www.rolimdemoura.ro.gov.br