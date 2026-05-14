SEMAS:Famílias beneficiárias de programas sociais devem atualizar cadastro

A Prefeitura Municipal, por meio da SEMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), convida a população para uma importante ação de atualização cadastral.
QUANDO?
Do dia 20 ao dia 29.
QUEM DEVE PARTICIPAR?
Famílias que estão com o Cadastro Único desatualizado há mais de dois anos.
Beneficiários do Bolsa Família e BPC.
POR QUE ATUALIZAR?
Manter seus dados em dia é essencial para evitar bloqueios, suspensões ou o cancelamento definitivo dos seus benefícios. Além disso, garante mais segurança e acesso direto aos seus direitos.
ONDE IR?
Procure o setor do Cadastro Único na Praça CEU das Artes.
Endereço: Avenida São Paulo, nº 4468, Bairro Beira Rio – Rolim de Moura/RO.
Não deixe para a última hora! Regularize sua situação e garanta a continuidade dos seus benefícios.
Para mais informações, acesse nosso site oficial: www.rolimdemoura.ro.gov.br
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