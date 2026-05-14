Irã acusa Emirados Árabes de estarem

Por G1

Publicada em 14/05/2026 às 15h50

O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, afirmou que "os Emirados Árabes Unidos estiveram diretamente envolvidos em operações militares" contra o Irã nesta quinta-feira (14).

Em discurso durante uma cúpula do Brics na Índia, o chanceler iraniano acusou o país vizinho de permitir que "seu território fosse usado para disparos de artilharia e equipamentos" contra o Irã, e aconselhou os Emirados a reverem sua política em relação a Teerã.

"Quando essa agressão começou, eles sequer se deram ao trabalho de condená-la. (...) Ficou claro que eles participaram desses ataques e talvez até tenham agido diretamente contra nós. Portanto, os Emirados são parceiros ativos dessa agressão, e não há dúvida sobre isso".

A declaração ocorre um dia após Israel admitir um suposto encontro secreto entre seu primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e o presidente dos Emirados, Mohammed bin Zayed, durante a guerra contra o Irã em um comunicado oficial.

O Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos negou que Netanyahu tenha ido ao país e chamou de "infundadas" que quaisquer alegações sobre visitas não anunciadas.

No entanto, uma fonte ouvida pela agência de notícias Reuters afirma que o encontro ocorreu em Al-Ain, uma cidade oásis na fronteira com Omã, no dia 26 de março, e durou várias horas.

De acordo com a nota oficial do governo israelense, que não confirma esses detalhes, a reunião resultou em um “avanço histórico” nas relações entre os dois países - os Emirados Árabes Unidos são um dos poucos estados árabes que mantêm relações diplomáticas com Israel, oficializadas durante os Acordos de Abraão de 2020.

O comunicado do governo israelense foi divulgado dois dias após uma reportagem, publicada pelo jornal americano "The Wall Street Journal" dizer que os Emirados Árabes estariam atacando secretamente o Irã durante a guerra no Oriente Médio. O país não reconhece publicamente os ataques.

Nesta terça-feira (12), o embaixador de Israel nos EUA, Mike Huckabee, afirmou que o país enviou baterias e pessoal do sistema de defesa aérea Domo de Ferro para o país. A informação foi confirmada por fontes à CBS News.

Anwar Gargash, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, declarou, também nesta quarta, que o país permanece comprometido com soluções políticas e diplomacia em meio às tensões regionais.

Disse que os Emirados não buscaram o conflito e que trabalharam para evitá-lo, mas enfatizou o direito do país de defender sua soberania.

Ataques secretos do EAU contra o Irã

De acordo com a reportagem do Journal, um dos bombardeios secretos dos Emirados Árabes Unidos durante a guerra atingiu uma refinaria de petróleo iraniana, na ilha de Lavan, no Golfo Pérsico, no início de abril.

À época, Teerã disse que a refinaria havia sido atingida por um “ataque inimigo” e, como resposta, forças iranianas dispararam mísseis e drones contra os Emirados Árabes e o Kuwait.

Segundo o jornal, os Estados Unidos não se importaram com o ataque, já que o cessar-fogo ainda não tinha começado, e avaliaram de forma positiva o apoio do país na ofensiva.

Os Emirados Árabes estiveram entre os principais alvos do Irã durante a guerra, que segundo o WSJ, teve mais de 2,8 mil mísseis e drones lançados contra o país. O número é maior do que o de ataques contra Israel.

Suspeitas sobre a participação dos Emirados Árabes na ofensiva foram levantadas ainda em março, segundo o jornal, quando um caça que não pertencia aos Estados Unidos nem a Israel foi visto sobrevoando o Irã.