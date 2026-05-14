Rolim de Moura abre oficialmente o JOER 2026 e reúne mais de 430 alunos-atletas

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO) realizou na manhã desta quinta-feira, 14, no Ginásio Emerson Schelbauer, a solenidade oficial de abertura dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER) 2026 – Fase Municipal. O evento marcou o início da maior competição estudantil do município, que acontecerá entre os dias 18 e 22 de maio, reunindo escolas das redes municipal, estadual e particular.
A cerimônia foi promovida pela Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em parceria com a Autarquia Municipal de Esporte (AMEROLIM) e a Superintendência Regional de Educação (SRE).
Durante a abertura, atletas das delegações escolares entraram na quadra representando suas instituições de ensino, em um momento marcado pela integração, espírito esportivo e valorização da juventude. Segundo a organização, o JOER 2026 – Fase Municipal conta com a participação de 14 instituições educacionais, envolvendo cerca de 431 alunos-atletas e 30 professores e técnicos.
A solenidade também trouxe apresentações culturais e momentos simbólicos que reforçaram valores como cidadania, respeito e inclusão. Um dos destaques foi a participação da Escola Municipal Menino Jesus, com apresentações alusivas à campanha Maio Laranja, reforçando a conscientização e o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Outro momento marcante foi a entrada da chama olímpica e o acendimento da pira, simbolizando a união, a paz e o espírito esportivo entre os estudantes participantes.
Os Jogos Escolares de Rondônia têm como principal objetivo promover a integração social, educacional e cultural entre os jovens, incentivando a prática esportiva, o respeito mútuo, a disciplina e o espírito de equipe.
A fase municipal do JOER servirá como classificatória para as etapas macrorregional, estadual e nacional da competição.
