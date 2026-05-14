Licenciamento Ambiental do Abatedouro de Jacarés da REX do Lago do Cuniã fortalece desenvolvimento sustentável
Regularização ambiental da COOPCUNIÃ conta com apoio do Sebraetec, programa do Sebrae em Rondônia voltado à inovação e tecnologia para pequenos negócios
O Sebraetec, programa do Sebrae em Rondônia voltado à promoção de soluções tecnológicas para pequenos negócios, contribui para viabilizar o processo de Licenciamento Ambiental do Abatedouro de Jacarés da Reserva Extrativista Lago do Cuniã. A iniciativa beneficia a Cooperativa de Moradores, Agricultores, Pescadores e Extrativistas da Resex do Lago do Cuniã (COOPCUNIÃ) e fortalece o desenvolvimento sustentável na Amazônia.
Apoio técnico para regularização ambiental
A Licença de Operação (LO) nº 1692/2026 foi emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e autoriza a operação do empreendimento localizado na comunidade Silva Lopes Araújo, zona rural de Porto Velho. O documento possui validade de seis anos e representa um marco para a cadeia produtiva sustentável desenvolvida pelas comunidades extrativistas da região.
Por meio do Sebraetec, o Sebrae em Rondônia disponibiliza suporte técnico especializado para auxiliar no atendimento das exigências ambientais necessárias ao licenciamento. A solução permite que a cooperativa avance em etapas técnicas fundamentais do processo, ampliando as condições para atuação regularizada e alinhada às normas ambientais.
O que é o Sebraetec
O Sebraetec é uma solução do Sebrae que conecta pequenos negócios a serviços especializados de inovação e tecnologia, com foco na melhoria de processos, aumento da competitividade e desenvolvimento sustentável. O programa oferece consultorias técnicas em áreas como produtividade, sustentabilidade, transformação digital, qualidade, design e adequação às exigências legais e ambientais, possibilitando que empreendedores tenham acesso a conhecimentos técnicos e soluções estratégicas para fortalecer seus negócios.
Parcerias fortalecem iniciativa
A ação é construída em parceria com diversas instituições envolvidas no fortalecimento da bioeconomia e da sustentabilidade na região, entre elas o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (FECOMÉRCIO), Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEMAGRIC), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), Unidade Regional de Porto Velho do Sebrae em Rondônia (URPVH) e demais parceiros participantes da iniciativa.
O empreendimento está vinculado ao manejo sustentável de jacarés autorizado pelo ICMBio, atividade que busca conciliar preservação ambiental, geração de renda e valorização das comunidades tradicionais da Reserva Extrativista Lago do Cuniã. Conforme estabelecido na licença, o abate e o processamento dos animais só poderão ocorrer mediante autorização prévia de manejo e cumprimento rigoroso das condicionantes ambientais previstas pelos órgãos competentes.
Desenvolvimento sustentável e geração de renda
Entre as exigências definidas pelo licenciamento estão a implantação de programas de monitoramento ambiental, gerenciamento de resíduos sólidos, controle sanitário e educação ambiental, além da apresentação periódica de relatórios técnicos ao IBAMA.
A iniciativa reforça o papel do Sebrae em Rondônia como articulador de soluções voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios e ao desenvolvimento sustentável. Por meio do Sebraetec, o atendimento busca aproximar empreendedores de serviços especializados que auxiliem na melhoria da gestão, inovação, adequação técnica e acesso a mercados.
Além de contribuir para a regularização ambiental da atividade, o projeto também amplia perspectivas de fortalecimento econômico para os moradores da reserva, incentivando o cooperativismo, a geração de renda e o aproveitamento sustentável dos recursos naturais da Amazônia.
A emissão da licença representa não apenas uma conquista institucional para a cooperativa, mas também um avanço para iniciativas que unem conservação ambiental, empreendedorismo sustentável e desenvolvimento regional em Rondônia.
Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
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