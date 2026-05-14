Por sebrae

Publicada em 14/05/2026 às 14h21

Licenciamento Ambiental do Abatedouro de Jacarés da REX do Lago do Cuniã fortalece desenvolvimento sustentável

Regularização ambiental da COOPCUNIÃ conta com apoio do Sebraetec, programa do Sebrae em Rondônia voltado à inovação e tecnologia para pequenos negócios

O Sebraetec, programa do Sebrae em Rondônia voltado à promoção de soluções tecnológicas para pequenos negócios, contribui para viabilizar o processo de Licenciamento Ambiental do Abatedouro de Jacarés da Reserva Extrativista Lago do Cuniã. A iniciativa beneficia a Cooperativa de Moradores, Agricultores, Pescadores e Extrativistas da Resex do Lago do Cuniã (COOPCUNIÃ) e fortalece o desenvolvimento sustentável na Amazônia.

Apoio técnico para regularização ambiental

A Licença de Operação (LO) nº 1692/2026 foi emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e autoriza a operação do empreendimento localizado na comunidade Silva Lopes Araújo, zona rural de Porto Velho. O documento possui validade de seis anos e representa um marco para a cadeia produtiva sustentável desenvolvida pelas comunidades extrativistas da região.

Por meio do Sebraetec, o Sebrae em Rondônia disponibiliza suporte técnico especializado para auxiliar no atendimento das exigências ambientais necessárias ao licenciamento. A solução permite que a cooperativa avance em etapas técnicas fundamentais do processo, ampliando as condições para atuação regularizada e alinhada às normas ambientais.

O que é o Sebraetec

O Sebraetec é uma solução do Sebrae que conecta pequenos negócios a serviços especializados de inovação e tecnologia, com foco na melhoria de processos, aumento da competitividade e desenvolvimento sustentável. O programa oferece consultorias técnicas em áreas como produtividade, sustentabilidade, transformação digital, qualidade, design e adequação às exigências legais e ambientais, possibilitando que empreendedores tenham acesso a conhecimentos técnicos e soluções estratégicas para fortalecer seus negócios.

Parcerias fortalecem iniciativa

A ação é construída em parceria com diversas instituições envolvidas no fortalecimento da bioeconomia e da sustentabilidade na região, entre elas o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (FECOMÉRCIO), Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEMAGRIC), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), Unidade Regional de Porto Velho do Sebrae em Rondônia (URPVH) e demais parceiros participantes da iniciativa.

O empreendimento está vinculado ao manejo sustentável de jacarés autorizado pelo ICMBio, atividade que busca conciliar preservação ambiental, geração de renda e valorização das comunidades tradicionais da Reserva Extrativista Lago do Cuniã. Conforme estabelecido na licença, o abate e o processamento dos animais só poderão ocorrer mediante autorização prévia de manejo e cumprimento rigoroso das condicionantes ambientais previstas pelos órgãos competentes.

Desenvolvimento sustentável e geração de renda

Entre as exigências definidas pelo licenciamento estão a implantação de programas de monitoramento ambiental, gerenciamento de resíduos sólidos, controle sanitário e educação ambiental, além da apresentação periódica de relatórios técnicos ao IBAMA.

A iniciativa reforça o papel do Sebrae em Rondônia como articulador de soluções voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios e ao desenvolvimento sustentável. Por meio do Sebraetec, o atendimento busca aproximar empreendedores de serviços especializados que auxiliem na melhoria da gestão, inovação, adequação técnica e acesso a mercados.

Além de contribuir para a regularização ambiental da atividade, o projeto também amplia perspectivas de fortalecimento econômico para os moradores da reserva, incentivando o cooperativismo, a geração de renda e o aproveitamento sustentável dos recursos naturais da Amazônia.

A emissão da licença representa não apenas uma conquista institucional para a cooperativa, mas também um avanço para iniciativas que unem conservação ambiental, empreendedorismo sustentável e desenvolvimento regional em Rondônia.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).