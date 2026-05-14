Pista de caminhada concluída reflete em qualidade de vida à população de Mirante da Serra

Por Antonia Lima

Publicada em 14/05/2026 às 14h32

Com a conclusão da pista de caminhada no perímetro urbano da RO-010, no município de Mirante da Serra, o governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) promove mais segurança, mobilidade e qualidade de vida à população da região.

O espaço possui 1,5 quilômetro de extensão e recebeu a finalização da pintura interna da pista, etapa que marca a conclusão total da obra. Os serviços executados contemplaram a implantação do novo espaço destinado aos pedestres, com: sinalização horizontal, instalação de tachões, pintura e adequações voltadas à segurança dos usuários que utilizam diariamente o trecho para atividades físicas e deslocamento.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância da obra para a população do município. “Os investimentos em infraestrutura vão além da trafegabilidade. Essa pista de caminhada representa mais segurança, saúde e qualidade de vida para os moradores de Mirante da Serra. O nosso compromisso é continuar levando melhorias que atendam diretamente a população em todas as regiões do estado.”

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes ressaltou que a conclusão dos serviços reforça o compromisso da gestão com obras urbanas que beneficiam a comunidade. “Essa é uma obra importante para o município, pois oferece um espaço adequado e seguro para a prática de atividades físicas e caminhadas. As equipes trabalharam para garantir um serviço de qualidade, com sinalização e uma estrutura melhor aos usuários.”

De acordo com o titular da Coordenadoria de Usinas de Asfalto (Cousa), a finalização da pintura interna conclui todas as etapas previstas no projeto. “Finalizamos a pintura interna da pista, concluindo completamente os serviços executados no trecho. O trabalho foi realizado seguindo os padrões de segurança e qualidade, garantindo mais visibilidade, organização e conforto para os pedestres que utilizam o espaço diariamente”, explicou.