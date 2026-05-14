SEAS, SENAS através do CRAS realiza entrega de kits enxoval para futuras mamães

Por Assessoria

Publicada em 14/05/2026 às 15h01

Na manhã desta quinta-feira, nas dependências do CRAS, foi realizada mais uma entrega de kits enxoval para mães cadastradas no programa social do município. A ação é promovida pela SEAS e pela SEMAS, por meio do CRAS, reforçando o compromisso com o cuidado, a valorização e o apoio às futuras mamães.

O momento também foi marcado por uma palestra ministrada pela Dra. Talânia Lopes, que trouxe orientações importantes sobre os cuidados com o bebê, fortalecendo o vínculo entre mãe e filho desde os primeiros dias de vida.

A secretária Delzira destacou a importância do acompanhamento realizado pela SEMAS, ressaltando que iniciativas como essa garantem mais segurança, acolhimento e suporte às gestantes atendidas pelo programa.

Ao todo, 12 mamães foram contempladas com os kits enxoval, recebendo não apenas itens essenciais, mas também atenção, carinho e orientação neste momento tão especial.

Uma ação que fortalece famílias e cuida do futuro da nossa comunidade.